Servizio Civile al Parco, open day alla Brilla: 16 posti per giovani volontari

Written by Redazione• 11:46 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- È aperto il bando per il Servizio Civile Universale 2026/2027 e l’Ente Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli mette a disposizione 16 posti per giovani tra i 18 e i 28 anni, nell’ambito del progetto “Da cittadino a protagonista”. Le candidature potranno essere presentate fino all’8 aprile.

Per presentare l’iniziativa e supportare i candidati, è in programma un open day sabato 21 marzo alla Brilla, in via Pietra a Padule a Massarosa.

I posti disponibili sono distribuiti tra San Rossore (12 posti tra Palazzo Rondeau e Palazzo Stalloni) e La Brilla (4 posti). L’esperienza offre ai partecipanti un percorso di formazione e crescita personale all’interno del Parco.

L’open day inizierà alle ore 10 con i saluti istituzionali, seguiti dalla presentazione dei progetti e delle modalità di partecipazione. Saranno presenti rappresentanti dell’Ente Parco, de La Brilla APS, del Comune di Massarosa e del Centro Nazionale per il Volontariato di Lucca.

Durante la mattinata sarà attivo anche uno sportello candidature, dove sarà possibile compilare e inviare la domanda con il supporto degli operatori.

Last modified: Marzo 17, 2026