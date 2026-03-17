“Nessuno tocchi nessuno”: il Rotary Club Pisa Pacinotti affronta il disagio giovanile con Claudia Conte

Written by Redazione• 12:16 pm• Pisa, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME- Il Rotary Club Pisa Pacinotti rinnova il proprio impegno nella prevenzione di bullismo, cyberbullismo e ogni forma di intolleranza tra i giovani con il progetto “Nessuno tocchi nessuno”.

Mercoledì 18 marzo alle ore 18, all’Hotel Bagni di Pisa di San Giuliano Terme, è in programma un incontro rivolto a studenti, insegnanti e famiglie con la partecipazione di Claudia Conte, giornalista, scrittrice e portavoce dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e il Disagio Giovanile. L’appuntamento sarà un’occasione di confronto sui temi più attuali che riguardano i giovani, come isolamento, fragilità emotiva e violenza.

A seguire, alle 19.30, spazio alla presentazione del libro “La voce di Iside”, in cui l’autrice racconta la storia di una giovane segnata da solitudine e difficoltà, offrendo uno spunto di riflessione su come bullismo e disagio possano incidere profondamente sulla vita dei ragazzi, ma anche su come impegno e partecipazione possano trasformare la fragilità in forza.

L’iniziativa si propone come un momento di sensibilizzazione e responsabilità, con l’obiettivo di promuovere tra i giovani relazioni basate sul rispetto, sulla consapevolezza e sulla solidarietà.

Last modified: Marzo 17, 2026