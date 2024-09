Servizi comunali: sabato 21 settembre apertura straordinaria ufficio anagrafe alla Sesta Porta

Scritto da admin• 11:58 am• Attualità, Pisa

PISA – Apertura straordinaria dell’ufficio Anagrafe alla Sesta Porta in programma sabato 21 settembre dalle 08.30 alle 12. Il servizio funzionerà con il rilascio dei ticket fino a 50 numeri e saranno garantite le urgenze; sarà possibile ottenere carte di identità, autentiche e certificati anagrafici.

Sarà escluso lo sportello per le residenze anagrafiche. Per il rilascio della carta di identità elettronica occorre essere in possesso di fototessera, documento di identità scaduto o in scadenza e codice fiscale. Il costo è pari a 22,20 euro pagabili in contanti o tramite POS. In caso di minori, per la validità all’espatrio, occorre la presenza di entrambi i genitori insieme al minore.

«L’apertura straordinaria per il rilascio della carta di identità elettronica permette di andare incontro a quanti hanno bisogno di essere in regola con il documento, favorendo quanti, durante i giorni feriali, faticano a ricavare tempo, per programmare il rinnovo del documento, a causa degli impegni di lavoro – spiega l’assessore ai servizi demografici del Comune di Pisa, Gabriella Porcaro -. Ringrazio vivamente il personale addetto ai servizi demografici che da sempre svolge il lavoro con passione e alta professionalità e ha dimostrato grande sensibilità nell’accogliere con favore e grande spirito di servizio la mia proposta rendendo possibile il funzionamento dell’Anagrafe di sabato in un giorno che generalmente è dedicato al riposo».

«L’apertura straordinaria – continua l’assessore – è un’opportunità importante che stiamo cercando di garantire ai nostri cittadini considerato che la carta di identità rilasciata su modello cartaceo cesserà di essere valida dal 3 agosto 2026 per effetto del Regolamento europeo 1157/201 e sarà pertanto necessario procedere alla sostituzione con la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Attualmente, tutti i giorni della settimana, alla Sesta Porta, a Riglione e a Marina di Pisa negli uffici dell’Anagrafe, sono attive ben 5 postazioni dedicate al rilascio della Carta di Identità Elettronica e, considerato che la procedura per ottenere il documento richiede un tempo maggiore rispetto a quello cartaceo, abbiamo deciso di proporre ancora una volta l’apertura straordinaria nel giorno di sabato 21 settembre allo scopo di implementare il servizio e sveltire i tempi di rilascio. L’incremento del numero di utenti che richiedono il documento di identità non è legato soltanto alla sua scadenza naturale (determinata in 10 anni dal rilascio) ma anche a richieste di sostituzione del documento cartaceo ancora in corso di validità. Infatti, la Carta di identità elettronica (CIE) ha funzioni specifiche che permettono l’accesso a numerosi servizi digitali rendendo migliore, nonché più semplice, il rapporto tra utenti e Pubblica Amministrazione».

Last modified: Settembre 17, 2024