11:32 am• Attualità, Pisa

PISA – L’Azienda USL Toscana nord ovest segnala che alcuni dipendenti hanno ricevuto SMS falsi in cui si invita a contattare il numero 893 893 1015, presentato come proveniente da inesistenti “uffici USI”. Questo numero non è associato all’Azienda e potrebbe essere utilizzato per truffe.

L’ASL denuncerà l’accaduto e invita i cittadini a segnalare immediatamente eventuali messaggi sospetti alle forze dell’ordine.

Last modified: Settembre 17, 2024