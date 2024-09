Macchina a fuoco nella notte nel quartiere Cep a Pisa

Scritto da admin• 12:15 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Paura la scorsa notte in via Antonio Veneziano nel quartiere Cep a Pisa: intorno alle ore 1.30 una macchina ha preso fuoco nel parcheggio vicino ad un condominio. Ad accorgersi dell’accaduto alcune persone che abitano nel palazzo rientrati a casa in tarda ora.

Ad intervenire sono stati i Vigili del Fuoco di Pisa che hanno provveduto a sedare l’incendio che si stava pian piano espandendo. Le altre macchine parcheggiate, accanto alla macchina che ha preso fuoco, sono state spostate velocemente dai proprietari prima che il fuoco si propagasse ulteriormente. L’incendio sembra esser stato di origine dolosa. Le forze dell’ordine stanno però stanno indagando sull’accaduto.

