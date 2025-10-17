“Serve chiarezza e confronto immediato”: Valori e Impegno Civico sollecita la commissione su ossicombustore di Peccioli

Written by admin• 12:14 pm• Cascina, Politica

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Dario Rollo e Lorenzo Peluso, Consiglieri comunali, Gruppo “Valori e Impegno Civico Dario Rollo”.

“Serve chiarezza e confronto immediato.” Con queste parole Dario Rollo, capogruppo di Valori e Impegno Civico del Comune di Cascina, annuncia di aver richiesto la convocazione urgente della commissione consiliare competente per discutere il progetto dell’ossicombustore di Peccioli e il ruolo di Retiambiente, di cui il Comune di Cascina fa parte.

“Non possiamo restare spettatori di un’operazione da circa 150 milioni di euro che presenta troppe ombre e nessuna certezza. La Corte dei Conti Toscana ha già evidenziato gravi criticità e una mancanza di trasparenza nella gestione del progetto e nella costituzione della nuova società Novatosc Srl. È doveroso che il Consiglio e la cittadinanza ricevano informazioni chiare e complete”, afferma Rollo.

Il capogruppo sottolinea che l’ingresso di Retiambiente nella nuova società non è ancora stato approvato ufficialmente e che, nonostante ciò, si continua a parlare di impegni finanziari e decisioni operative senza alcuna documentazione pubblica né analisi economico-finanziarie. “Chiediamo che in commissione vengano resi disponibili tutti i documenti, le valutazioni tecniche e i pareri legali. La trasparenza non è una concessione, è un dovere. È inaccettabile che i Comuni debbano sostenere progetti a scatola chiusa, con risorse che appartengono ai cittadini.”

Rollo precisa che il gruppo non è contrario alla realizzazione di nuovi impianti per la gestione del secco residuo, come inceneritori di ultima generazione o altre tecnologie moderne, ma richiede serietà, equilibrio e benefici concreti per i territori. “Parlare di ‘rifiuti zero’ o ‘economia circolare’ senza considerare gli effetti sull’economia reale di imprese e famiglie è pura demagogia. Siamo disponibili al confronto su soluzioni innovative, ma solo se supportate da dati verificabili, analisi approfondite e un ritorno certo per le comunità locali, non per pochi soggetti.”

Rollo conclude invitando il sindaco e la maggioranza a sostenere la richiesta di trasparenza e confronto pubblico, nell’interesse del Comune di Cascina e dell’intero Ambito Toscana Costa.

Last modified: Ottobre 17, 2025