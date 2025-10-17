Uliveto Terme senza bancomat: Palmieri denuncia disservizi e chiede interventi urgenti

Written by admin• 12:12 pm• Vicopisano, Politica

VICOPISANO- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Mario Palmieri, Consigliere Comunale di Vicopisano, GRUPPO CONSILIARE VICOPISANO DEL CAMBIAMENTO.

“Dal 29 agosto, la frazione di Uliveto Terme vive una situazione insostenibile: non è presente uno sportello bancario e l’unico bancomat è stato rimosso. Oggi, per un semplice prelievo di contanti, i cittadini devono recarsi fino a Calci o Lugnano, con evidenti disagi, soprattutto per gli anziani. Una situazione che appare come un chiaro segnale di abbandono verso una comunità che invece meriterebbe servizi di prossimità adeguati. L’unico presidio rimasto è l’Ufficio Postale, privo di sportello ATM, rendendo impossibile prelevare senza utilizzare l’auto fuori dagli orari di apertura. Il problema pesa in modo particolare sugli anziani, spesso poco pratici con pagamenti elettronici e applicazioni bancarie, e penalizza anche chi è cliente di altri istituti di credito. Il consigliere comunale di minoranza Mario Palmieri esprime una ferma condanna per quella che definisce “una regressione inaccettabile per l’inclusione e l’accessibilità a Uliveto Terme”.

“È intollerabile – dichiara Palmieri – che nel 2025 i residenti debbano affrontare spostamenti impegnativi per accedere a un servizio essenziale come i propri risparmi. La comunità è stata riportata indietro di decenni.”

Per questo motivo, il consigliere invita l’amministrazione comunale a intervenire immediatamente, avviando un dialogo con gli istituti di credito e Poste Italiane per trovare una soluzione concreta e rapida.

Palmieri sottolinea che il Comune di Vicopisano, da sempre attento all’inclusione e alle fasce più deboli, non può restare in silenzio di fronte a un disagio così grave. È necessario un confronto costruttivo per garantire almeno un servizio bancario di base.

Il consigliere conclude ribadendo con forza che i cittadini di Uliveto Terme non devono essere trattati come “di serie B” e che la distanza dai servizi essenziali non può trasformarsi in una “condanna quotidiana” per l’intera comunità.

Last modified: Ottobre 17, 2025