Alberto Aquilani: “Per battere la Cremonese servirà una grande prestazione”

Scritto da admin• 1:32 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della sfida contro la Cremonese il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani ha parlato davanti a microfoni e taccuini.

di Giovanni Manenti

I GIOCATORI A DISPOSIZIONE. “Abbiamo un paio di giocatori da valutare (Hermannsson e Leverbe) mentre Marin è recuperato”.

SUI SINGOLI. “Per i singoli io non mi soffermo, salvo confermare che Beruatto, Calabresi e Touré sono giocatori che hanno sempre dato il loro apporto, ancorché talvolta sono stati poco utilizzati, con Beruatto che è in crescita avendo anche recuperato completamente dagli infortunati”.

PLAY OFF NEL MIRINO. “È ovvio che la partita di mercoledì può rappresentare una svolta in ottica Playoff qualora riuscissimo a vincere a Cremona, pur consapevoli che andiamo ad incontrare una squadra che è sempre stata in lotta per la Promozione e pertanto per riuscirci dovremo fare una grande prestazione”.

SUGLI SPETTATORI. “Sicuramente sono contento per il sostegno del pubblico che anche a Cremona sarà presente in più di 1000 unità e faremo di tutto per dare loro una soddisfazione, confermando come gli stessi rappresentino un valore aggiunto ed uno stimolo in più per i ragazzi a far bene”

GLI AVVERSARI. “La Cremonese è una squadra forte che si giocherà la Serie A sino all’ultimo, mentre noi veniamo da una buona partita ed abbiamo la possibilità di confermarci con le qualità che i ragazzi hanno e per le quali valuterò i ballottaggi sulla base delle condizioni fisiche dei giocatori anche in relazione al doppio impegno settimana”.

Last modified: Aprile 30, 2024