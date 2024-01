Serie BKT. La presentazione della seconda giornata di ritorno. Si apre con Samp-Parma

Scritto da admin• 6:19 am• Pisa SC

PISA – Un programma standard per la seconda giornata di ritorno del torneo cadetto che si apre con il consueto anticipo di venerdì sera 19 gennaio Sampdoria-Parma e che prosegue con otto incontri al sabato pomeriggio per poi concludersi con il posticipo Ascoli-Bari di domenica pomeriggio 21 gennaio alle ore 16:15.

Sfida dagli antichi fasti di Serie A quella in calendario a Marassi tra la Capolista Parma ed una Sampdoria chiamata a riscattare le ultime deludenti prestazioni (un punto in tre partite) che hanno al momento vanificato il tentativo di rimonta dei blucerchiati per agganciare la Zona Playoff, con il tecnico Pirlo a dover fare a meno dello squalificato Benedetti ma con la speranza di ripetere l’esito dell’ultimo confronto diretto del maggio 2021 concluso con un perentorio 3-0 afavore dei padroni di casa, mentre gli ospiti sono chiamati a non perdere ulteriori punti se non vogliono vedere ridotto il margine di vantaggio sulle più dirette inseguitrici, tra cui il Como che apre il pomeriggio del sabato recandosi a far visita ad una Reggiana in un buono stato di forma ancorché priva di Bianco, uno dei giovani più interessanti di questo Campionato e appiedato dal Giudice Sportivo, per un match che, al “Mapei Stadium”, rappresenta un inedito per la Serie B.

Trasferte insidiose sia per il Cittadella rivelazione, detentore della più lunga serie di imbattibilità giunta a ben 9 gare (6 vittorie e 3 pari), impegnato sul campo di una Ternana che non può più permettersi passi falsi dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre uscite e che cercherà di sfruttare al massimo la squalifica di Branca tra i veneti, oltre a riscattare la sconfitta per 1-2 patita l’anno scorso con doppietta di Crociata per i granata, che per la Cremonese che deve rendere visita ad uno Spezia scivolato al penultimo posto della graduatoria in un ambiente che si annuncia quanto mai surriscaldato per le contestazioni da parte dei tifosi bianconeri, con la formazione di Mister D’Angelo chiamata altresì a vendicare il pesante 0-3 subito all’andata.

Concludono le gare delle ore 14:00 gli impegni di un Catanzaro, tornato venerdì scorso alla vittoria dopo tre battute d’arresto consecutive, che si reca sul neutro di Piacenza per affrontare il fanalino di coda Feralpisalò al quale la Classifica impone l’impellente necessità di far punti se vuole continuare ad alimentare speranze di salvezza ed, anche in questo caso, con uno 0-3 dell’andata da riscattare, e del Brescia che, agganciata la Zona Playoff dopo il successo esterno della scorsa settimana a Modena, è chiamato a confermarecontro il Sudtirol del Capocannoniere Casiraghi (già 12 centri per lui …) il proprio momento di grazia sotto la gestione del nuovo tecnico Maran per valutare appieno le ambizioni di Promozione, sperando nel ripetersi dell’affermazione per 2-0 della scorsa stagione.

Alle 16:15 di sabato scende in campo il Venezia rinfrancato dal rocambolesco 5-3 sulla Sampdoria di domenica scorsa, impegnato peraltro in un insidioso test sul terreno di un Cosenza che vanta la peggior serie negativa del Torneo, in quanto ai silani la vittoria manca da ben 7 turni (2-0 alla Reggiana dell’11 novembre scorso …), circostanza che li ha portati al limite della Zona Playout ed un ulteriore passo falso porterebbe con ogni probabilità all’esonero del tecnico Caserta, ancorché gli ultimi quattro confronti fra le due squadre al “Gigi Marulla” si siano tutti conclusi sul risultato di parità, mentre al “Renzo Barbera” si affrontano le due “grandi deluse” della scorsa giornata, vale a dire Palermo e Modena per i quali l’esito della sfida potrà essere emblematica circa le rispettive prospettive per il prosieguo del Torneo, con i rosanero padroni di casa, ancorché privi dello squalificato Stulac, a sperare di replicare il roboante 5-2 di metà marzo 2023.

Una situazione impensabile all’epoca della gara di andata all’Arena Garibaldi, allorquando il Lecco affrontò il Pisa avendo un solo punto in Classifica, vede viceversa ora i lariani con la possibilità, ospitando i nerazzurri per l’ultima gara delle 16:15 di sabato, di raggiungerli a quota 23 in graduatoria ed alimentare così le speranze di salvezza, circostanza che rende pertanto evidente quale sia l’importanza del match per i ragazzi di Mister Aquilani che tornano a far visita ai blucelesti ad oltre 55 anni di distanza da quella beneaugurante vittoria per 1-0 del 24 settembre 1968, con la 21esima giornata a concludersi con l’appuntamento di domenica pomeriggio tra unAscoli affamato di punti per cercare di uscire dalla Zona Playout ed un Bari al quale, viceversa, la franca vittoria di sabato scorso contro la Ternana ha dato ulteriore spinta per cercare di centrare l’obiettivo opposto, ovvero entrare nella Zona Playoff.

