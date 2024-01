Le mense del DSU Toscana in vetta alla classifica del report Mense per il Clima – Ranking della ristorazione universitaria 

Scritto da admin• 9:33 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Le mense del DSU Toscana risultano in vetta alla classifica del report Mense per il Clima – Ranking della ristorazione universitaria.

“Rilevo con grande soddisfazione che gli sforzi fatti per rendere più sostenibile il menù delle nostre mense universitarie e ridurre l’impatto ambientale dei processi produttivi e di consumo dei pasti abbia avuto adeguato riscontro e apprezzamento”. È il commento del Presidente dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana Marco Del Medico alla notizia della posizione raggiunta dalle mense universitarie gestite dall’Ente nella classifica del report Mense per il Clima – Ranking della ristorazione universitaria, diffuso dall’associazione Essere Animali, nella quale il servizio ristorazione del DSU Toscana si è collocato al vertice per la trasparenza, l’inclusività, la sostenibilità e l’adeguamento dei menù con l’aumento dell’offerta di piatti vegetali a ridotto impatto ambientale.

“Questo importante riconoscimento – continua Del Medico – arriva dopo pochi mesi dall’altro premio conferito all’Azienda al Forum Compraverde Buygreen di Roma, evento di riferimento in Europa per le politiche di Green Procurement che dimostra quanto il DSU Toscana, grazie alla professionalità del proprio personale altamente specializzato, sia all’avanguardia nella diffusione e nell’attuazione degli acquisti di beni e servizi sostenibili e nella conversione ecologica delle modalità di produzione e di consumo. Il nostro obiettivo è quello di creare – conclude il Presidente dell’Azienda per il Diritto allo Studio – un servizio di ristorazione universitaria diffuso sul territorio regionale ove si trovano sedi di ateneo, sempre più attento alle esigenze degli studenti, alla salvaguardia della loro salute e dell’ambiente”.

Condividi la notizia:

Last modified: Gennaio 19, 2024