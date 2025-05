Serie BKT. La finale play-off sarà Cremonese – Spezia

Written by admin• 9:28 pm• Pisa SC

Come nel 2022 si affronteranno sulle rispettive panchine Luca D’Angelo e Giovanni Stroppa

PISA – Saranno Cremonese e Spezia a contendersi la promozione in serie A. Infatti nel primo pomeriggio i grigiorossi hanno ribaltato l’1-2 di Castellammare vincendo per 3-0 allo “Zini” contro le Vespe. Le reti per la Cremonese portano la firma di Castagnetti, Johnsen e Vandeputte.

Lo Spezia dopo il 2-0 della gara di andata ha superato anche al “Picco” l’ostacolo Catanzaro. Giallorossi in vantaggio con Scognamillo, pari di Aurelio e vantaggio di Wisniewski che ribalta tutto che manda in finale le Aquile di mister Luca D’Angelo.

SFIDA IN PANCHINA. La finalissima dunque sarà ancora un incrocio tra Giovanni Stroppa e Luca D’Angelo che si giocheranno ancora una volta un posto in serie A, come nel 2022 quando si affrontarono sulle panchine di Pisa e Monza e ad avere la meglio fu Giovanni Stroppa ai tempi supplementari. Una sorta di rivincita per l’ex tecnico nerazzurro.

FINALE Andata giovedì 29 Maggio ore 20.30: Cremonese – Spezia

FINALE Ritorno Domenica 1 giugno ore 20.30 Spezia – Cremonese

Last modified: Maggio 25, 2025