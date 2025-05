“La Parigi di Robert Doisneau”: serata-spettacolo alla Città del Teatro di Cascina

Written by admin• 8:46 pm• Cascina, Eventi/Spettacolo

CASCINA- I giochi dei bambini all’ombra della Torre Eiffel, il balletto delle auto a Place de la Concorde, un violoncello che suona sotto la pioggia, i bistrot parigini e, sopra tutto, il celebre bacio davanti all’Hôtel de Ville: è questa “La Parigi di Robert Doisneau”, raccontata in una serata speciale alla Città del Teatro di Cascina.

L’appuntamento è per martedì 27 maggio 2025, alle ore 18.30, a ingresso libero in via Tosco Romagnola 656, Cascina (Pisa).

Una serata-spettacolo dedicata al grande maestro della fotografia, ideata dallo scrittore Roberto Ippolito (autore del recente “Delitto Neruda”, Chiarelettere), nell’ambito della seconda edizione del festival “Art View”. Al centro dell’incontro, i momenti più significativi della carriera di Doisneau, ripercorsi attraverso la conversazione tra Alessandra Mauro, direttrice editoriale di Contrasto, e lo stesso Ippolito, a partire dall’autobiografia “All’imperfetto dell’obiettivo”, inedita in Italia e presentata per la prima volta.

Durante l’evento saranno proiettati e commentati gli scatti più emblematici contenuti nel libro, in un dialogo vivace e appassionato con Alessandra Mauro. Seguiranno la lettura delle poesie di Jacques Prévert – grande amico del fotografo – a cura di Giulia Perelli, e il concerto “Sous le ciel de Paris” con Michela Lombardi alla voce e Andrea Garibaldi al pianoforte.

A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, su prenotazione obbligatoria entro il 25 maggio, sarà possibile partecipare a una degustazione di vini, formaggi e specialità francesi a cura dell’Enoteca Prosperini di Pisa. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Libreria Feltrinelli di Pisa.

La serata intende ricreare l’atmosfera intima e poetica della capitale francese, protagonista assoluta dell’opera del “fotografo di strada”, come Doisneau amava definirsi:

“Durante il mio viaggio, non mi sono accorto del passare del tempo. Ero troppo preso dallo spettacolo permanente e gratuito offerto dai miei contemporanei.”

Doisneau era un vero e proprio “pescatore di immagini”, capace di cogliere la magia dei gesti più semplici e delle scene quotidiane. La strada era per lui al tempo stesso ispirazione e palcoscenico: tra le immagini proposte, anche un ritratto di Pablo Picasso e, naturalmente, l’iconico bacio davanti all’Hôtel de Ville, simbolo eterno dell’amore e di Parigi. E come scriveva Prévert:

“I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno.”

I protagonisti:

Alessandra Mauro

Direttrice editoriale di Contrasto e direttrice artistica della Fondazione Forma per la Fotografia di Milano. Insegna fotografia alla Luiss, alla Rufa e all’Università Mercatorum. È autrice di numerosi libri, tra cui Photoshow, Lo sguardo da sud, Un tempo, un luogo e In breve, Robert Doisneau.

Roberto Ippolito

Scrittore, giornalista e organizzatore culturale. Autore di inchieste come Ignoranti, Abusivi, Evasori e Il Bel Paese maltratto. È noto per portare la cultura nei luoghi più insoliti: centri commerciali, aeroporti, scuole, parchi e siti Unesco. Alla prima edizione di “Art View” ha presentato “Occhi di donna”, dedicato alle fotografe Modotti, Woodman e Battaglia.

La Città del Teatro

Via Toscoromagnola 656 – Cascina (PI)

Info: 050.744400

www.artviewfestival.it

prenotazioni@lacittadelteatro.it

Last modified: Maggio 25, 2025