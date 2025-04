Serie BKT. La Cremonese espugna Reggio (2-1) e si avvicina allo Spezia. Le altre sfide

Written by admin• 10:10 am• Pisa SC

PISA – Nell’anticipo del trentaduesimo turno la Cremonese espugna il campo della Reggiana (2-1) e si avvicina allo Spezia adesso distante solo tre lunghezze. Amaro l’esordio di Dionigi sulla panchina granata. Vantaggio grigiorosso con De Luca, pari su autorete di Antov e nuovo vantaggio per la Cremo di Bianchetti al decimo della ripresa. La Reggiana ci ha provato fino all’ultimo ma non è riuscita a pervenire al pareggio.

di Giovanni Manenti

Il primo pomeriggio del sabato propone confronti importanti in chiave salvezza, ad iniziare dal Frosinone che, reduce dall’aver collezionato quattro successi consecutivi, ospita al “Benito Stirpe” il fanalino di coda Cosenza – oltretutto privo degli squalificati Sgarbi e Martino e che ha richiamato Mister Alvini alla guida – con la possibilità, in caso di affermazione, di poter clamorosamente rientrare in lizza per un posto nei Playoff, mentre i silani possono attaccarsi ai precedenti, visto che nelle ultime quattro visite in Ciociaria si sono imposti i due occasioni, l’ultima delle quali l’1-0 di metà marzo 2013, con rete di Brescianini nel recupero.

Punti che valgono doppio quelli in palio al “Tombolato” fra Cittadella e Carrarese, ovvero tra la “maledizione” interna per i granata veneti, che davanti al proprio pubblico hanno raccolto appena 11 punti, con ben 8 sconfitte e l’ultima vittoria risalente a fine dicembre scorso (2-1 al Palermo …), e gli Apuani che in trasferta hanno sinora conquistato un solo successo (1-0 a Frosinone ad inizio ottobre) ma ai quali si presenta una ghiotta occasione per ipotecare la salvezza che è l’obiettivo stagionale, così come destinato “a fare scintille” è il “Derby lombardo” che oppone Brescia e Mantova, entrambe reduci da due importanti affermazioni nel turno precedente, alle quali è però fondamentale dare continuità, specie per le “Rondinelle” che non vincono al “Rigamonti” addirittura da fine settembre (!!) scorso (3-2 nel derby contro la Cremonese …), sperando magari di replicare l’esito dell’ultimo incontro nel Torneo Cadetto e risalente esattamente a 15 anni fa (era il 2 aprile 2010), risolto a proprio favore grazie al centro di Andrea Caracciolo, pur se Mister Maran è costretto a fare a meno di due pedine importanti quali Adorni e Baseggio, appiedati dal Giudice Sportivo. .

Opposte sono, viceversa, le motivazioni di SudTirol e Cesena in quanto, entrambe reduci da una sconfitta che ne ha interrotto una serie positiva che durava da cinque e sei giornate rispettivamente, hanno l’obbligo di riprendere il percorso con traguardo la salvezza per gli altoatesini ed un posto nei Playoff per i romagnoli, ancorché Mister Castori sia costretto a rinunciare in attacco allo squalificato Merkaj,l mentre il Mister nerazzurro Inzaghi ha chiamato a raccolta la tifoseria nerazzurra per spingere il Pisa nella sfida contro il Modena al fine di mettere un altro tassello alla straordinaria stagione che sta profumando di Promozione, con gli emiliani privi del difensore Cotali e peraltro rilanciati anch’essi in ottica Playoff ed i padroni di casa a voler proseguire nella tradizione favorevole che, in 29 incontri svoltisi alla “Cetilar Arena” si sono imposti in 15 occasioni (l’ultima il 4-2 di fine ottobre 2022 con doppietta di Torregrossa), rispetto a 9 pareggi e solo 5 vittorie ospiti, l’ultima delle quali risalente a ben 25 anni fa, ovvero a fine febbraio 2000, un 2-0 con Bizzarri a siglare entrambe le reti.

Il programma del sabato si conclude con il “Derby campano” fra Juve Stabia e Salernitana, che ben difficilmente si sarebbe potuto pensare ad inizio stagione con le due squadre nelle attuali posizioni di Classifica, con i padroni di casa addirittura in corsa per il quarto posto e gli ospiti viceversa penultimi ed in piena zona retrocessione, con Mister Breda probabilmente a rischio esonero in caso di sconfitta e non confortato dai precedenti che, nelle quattro sfide andate in scena al “Romeo Menti” nel corso del corrente secolo, hanno visto le “Vespe” imporsi in tre occasioni contro l’unico successo granata risalente a metà dicembre 2007 (1-0 a firma Ferraro …), mentre un altro derby, stavolta del Sud, apre la domenica pomeriggio con il confronto in ottica Playoff del “Nicola Ceravolo” fra Catanzaro e Bari, un “Classico” del Torneo Cadetto, i cui precedenti volgono peraltro decisamente a favore dei giallorossi, con 9 vittorie a fronte di sole due sconfitte (l’ultima delle quali risalente a metà marzo 2022 in Serie C) e 10 pareggi, e con le due formazioni reduci entrambe da una battuta d’arresto che ha, al momento, estromesso i biancorossi pugliesi dalla griglia Playoff.

A far calare il sipario sulla 14esima giornata di ritorno tocca a due delle protagoniste della stagione, vale a dire il Sassuolo, al qual manca solo la certezza matematica della risalita nella Massima Serie, ad affrontare il Palermo al “Renzo Barbera” con i rosanero rientrati nella Zona Playoff a voler confermare il positivo trend delle il ultime sette giornate (una sola sconfitta a fronte di tre vittorie ed altrettanti pareggi …) basandosi sull’intesa della coppia di attacco Brunori/Pohjanpalo, pur se i tre precedenti in terra siciliana (tutti nella Massima Divisione …) non arridono ai padroni di casa che, dopo essersi aggiudicato il primo (2-1 a metà dicembre 2014), hanno perso i due successivi con l’identico punteggio di 0-1, mentre al “Picco” va in scena un “Derby di fuoco” fra Spezia e Sampdoria che vede il tecnico D’Angelo squalificato, al pari del centrocampista Cassata, con in più le probabili assenze di Reca e Salvatore Esposito fra i padroni di casa, mentre per i blucerchiati ed il suo allenatore Semplice si tratta dell’ultima chiamata per raddrizzare una situazione ad oggi disperata e non potendo neppure affidarsi alla tradizione, visto che nei quattro precedenti si sono registrate tre affermazioni degli “Aquilotti” (ultima il 2-1 di metà settembre 2022) a fronte dell’unico pari per 0-0 ottenuto dodici mesi fa.

Programma 32esima giornata Serie B 2024-’25:

Venerdì 4 aprile 2025, ore 20:30

Reggiana – Cremonese 1-2

Sabato 5 aprile 2025, ore 15:

Brescia – Mantova 1-2

Cittadella – Carrarese 0-0

Frosinone – Cosenza 2-2

SudTirol – Cesena 1-1

Pisa – Modena

Juve Stabia – Salernitana (ore 19:30)

Domenica 6 aprile 2025, ore 15:

Catanzaro – Bari

Palermo – Sassuolo

Spezia – Sampdoria (ore 17:15)

LA NUOVA CLASSIFICA. Sassuolo punti 72; PISA 63; Spezia 55; Cremonese 52; Catanzaro, Juve Stabia 46; Cesena 43; Palermo 42; Bari 40; Modena 38; Carrarese, Frosinone 37; Mantova 36; SudTirol, Cittadella 35; Brescia 34; Sampdoria, Reggiana 32; Salernitana 30; Cosenza 26.

