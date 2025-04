Lutto nel tifo nerazzurro: è morto Raul Cosci

Written by admin• 10:01 am• Pisa SC

PISA – Una notizia luttuosa ha sconvolto in queste ore tutto l’ambiente del tifo nerazzurro

di Maurizio Ficeli

Raul Cosci, tifosissimo nerazzurro da una vita e per tanti anni medico dell’Inps di Pisa è scomparso alle 5 di stanotte dopo lunga malattia, all’età di 97 anni. Ne ha dato il triste annuncio in queste ore il figlio Alberto, noto tifoso della curva nord, conosciuto come “L’Ingegnere”, che, tra l’altro, alcune settimane fa aveva festeggiato la nascita della nipote Sofia. I funerali si svolgeranno nella Chiesa di Lorenzana, paese dove viveva. La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra formula ad Alberto Cosci e famiglia le più sentite condoglianze.

Last modified: Aprile 5, 2025