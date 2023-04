Serie BKT. Il punto sulla giornata: risultati e classifica

Scritto da admin• 1:17 pm• Pisa SC

PISA – La quint’ultima giornata del Torneo Cadetto vede il crollo del fattore campo con una sola vittoria dei padroni di casa e certifica che la lotta per la Promozione diretta è ristretta a tre sole square (Frosinone, Genoa e Bari), mentre in coda compie un importante passo avanti il Brescia che aggancia il Perugia al quart’ultimo posto.

di Giovanni Manenti

Una Promozione ad “andamento lento”, quella che sta inseguendo il Frosinone, fermato sul pareggio interno a reti bianche da parte del SudTirol, in una gara peraltro dominata ed il cui protagonista è stato l’estremo difensore altoatesino Poluzzi che impedisce ai propri colori di subire la terza sconfitta consecutiva, mentre il margine della Capolista sul Genoa si ora ridotto (68 a 66) a soli due punti, vista la contemporanea affermazione per 1-0 dei rossoblù liguri sul campo di un Cittadella rimasto in 10 nel finale di primo tempo per la doppia ammonizione inflitta a Giraudo e punito a metà ripresa dalla nona rete stagionale del sempre più determinante Gudmundsson dopo che lo stesso islandese aveva colpito la traversa in avvio di secondo tempo.

Formazione di Mister Gilardino che mantiene così 6 lunghezze di margine sul Bari che fa bottino pieno all’Arena Garibaldi superando 2-1 in rimonta un Pisa ben diverso rispetto a quello visto la settimana scorsa a Terni e che, rimasto in 10 dopo appena 12′ per l’espulsione comminata a Nagy per fallo da ultimo uomo su Cheddira, trova la forza per portarsi in vantaggio su rigore trasformato da Torregrossa per poi, subita la rete del pari da Esposito nel finale di primo tempo, controllare con sufficiente tranquillità la gara nella ripresa sino al 90′, allorché il Direttore di gara concede agli ospiti un calcio di rigore per tocco di braccio di Caracciolo al termine peraltro di un’azione inficiata da un suo tocco che avrebbe dovuto implicare l’interruzione della stessa, mentre dal dischetto Antenucci non fallisce la trasformazione, portandosi anch’egli a quota 9 centri fra i marcatori, Classifica quest’ultima che vede leader solitario Lapadula con 17 reti, anche se quella realizzata a Parma, nel confronto diretto per il quinto posto, non impedisce al Cagliari di uscire sconfitto dal “Tardini”, subendo nella ripresa la rimonta dei padroni di casa, a segno con Vazquez su rigore e con Man a conclusione di una splendida iniziativa personale.

Perdono una buona occasione per consolidare la propria posizione nella Zona Playoff sia la Reggina, che nell’anticipo di venerdì sera, subisce la sua settima sconfitta casalinga stagionale di fronte al Brescia che, dato per spacciato solo un mese fa, è ora riuscito ad agganciare il Perugia a quota 35 punti grazie al successo per 2-1 che porta le firme di Mangraviti e Rodriguez. risultando tardiva la rete di Bouah a meno di un quarto d’ora dal termine per i padroni di casa, così come fallisce l’ennesima prova per il salto di qualità il Palermo, uscito fra i fischi del “Renzo Barbera” non essendo riuscito a superare il fanalino di coda Benevento nonostante il vantaggio iniziale siglato da Sala ed impattato da Farias già prima dello scoccare dell’ora di gioco.

Situazione analoga a quella dei rosanero vissuta dal Modena, cui non riesce l’aggancio a 46 punti alla coppia formata da Pisa e Reggina essendosi fatto imporre lo 0-0 casalingo dalla SPAL nel derby emiliano, invero alquanto avaro di emozioni,. con l’unico squillo costituito da un palo colpito dalla distanza dall’ex nerazzurro Ionita, così come si dividono la posta Como ed Ascoli in un match caratterizzato dalla concessione di ben tre calci di rigore e con il centravanti lariano Cerri protagonista nel bene e nel male in quanto, dopo essersi vista annullare la rete del possibile 1-0 per fuorigioco e quindi, dopo il vantaggio ospite con Dionisi dal dischetto, vedersi bloccare da Leali un calcio di rigore, mantiene la giusta freddezza per trasformare al 91′ un altro penalty per l’1-1 definitivo.

Per concludere, il secondo posticipo domenicale regala una giornata di gioia per il Venezia che, imponendosi d’autorità per 4-1 sul campo della Ternana – gara già chiusa nel primo tempo con il 3-0 firmato da Carboni, Pohjanpalo ed Ellertsson – con gloria nella ripresa anche per il subentrato Cheryshev, allontana definitivamente gli spettri della retrocessione ed, al contrario, si propone anche per una possibile post season, visto che l’ultimo posto utile per l’accesso ai Playoff dista ora appena 4 lunghezze, mentre lo “spareggio salvezza” fra Perugia e Cosenza si conclude sullo 0-0 a tutto vantaggio dei rossoblù silani che, se il Campionato finisse oggi, sarebbero salvi, un’impresa a dir poco incredibile dopo aver chiuso il Girone di andata all’ultimo posto.

Risultati 34esima giornata

Reggina – Brescia 1-2

Perugia – Cosenza 0-0

Cittadella – Genoa 0-1

Como – Ascoli 1-1

Modena – SPAL 0-0

Frosinone – SudTirol 0-0

Parma – Cagliari 2-1

Palermo – Benevento 1-1

Pisa – Bari 1-2

Ternana – Venezia 1-4

LA NUOVA CLASSIFICA

Frosinone punti 68

Genoa 66

Bari 60

SudTirol 53

Parma 51

Cagliari 48

PISA, Reggina 46

Moden, Palermo 44;

Ascoli, Ternana 43

Como, Venezia 42

Cosenza 38

Cittadella 37

Perugia, Brescia 35

SPAL 34

Benevento 31

