Partita la campagna fiscale 2024: i Caf delle Acli Provinciali di Pisa offrono assistenza specialistica per la Dichiarazione dei Redditi

Scritto da admin• 3:32 pm• Pisa, Attualità

PISA – La Campagna Fiscale 2024 è iniziata presso i Caf delle Acli provinciali di Pisa, con undici sedi sparse su tutto il territorio della provincia e una squadra di 36 operatori esperti già attivi dal fine di marzo.

L’obiettivo è fornire consulenza, assistenza e accompagnamento ai lavoratori e pensionati nella compilazione e presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Il presidente delle Acli provinciali di Pisa, Andrea Valente, sottolinea che il supporto dei centri di assistenza fiscale garantisce informazioni personalizzate sulle novità del 2024 e sulla documentazione necessaria, inclusi dettagli sulle detrazioni e le agevolazioni previste, riducendo così il rischio di contestazioni future.

Le sedi dei Caf Acli si trovano a Pisa, Ghezzano, Navacchio, Cascina, Pontedera, Ponsacco, Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Castelfranco di Sotto e Castelnuovo Val di Cecina.

Il direttore del Caf Acli di Pisa, Paolo Amato, evidenzia l’importanza dell’intermediazione di un centro fiscale per effettuare verifiche, apportare modifiche e concludere con successo l’operazione, anche per ricevere eventuali rimborsi Irpef.

Tra le novità di questa campagna fiscale c’è la possibilità di presentare il modello 730 anche per i contribuenti con sostituto di imposta incapiente e per i cittadini con redditi da lavoro occasionale. Inoltre, sarà possibile fruire dei benefici del Superbonus in dieci rate per le spese sostenute nel 2022 e dichiarare direttamente patrimoni mobiliari e immobiliari all’estero.

Il 730 ordinario potrà essere presentato entro il 30 settembre, ma si consiglia di agire in anticipo per dedicare il giusto tempo e attenzione a questa pratica fiscale importante. Per ulteriori informazioni sugli indirizzi, i numeri di telefono e gli orari di tutti i Caf Acli della provincia, è possibile consultare il sito web all’indirizzo https://www.aclipisa.com/sedi-e-contatti/elenco-sedi/.

Last modified: Aprile 28, 2024