Pd Toscana. “Superiamo le tensioni locali, siamo certi che tutti sono concentrati sul risultato del Pd”

Scritto da admin• 8:00 am• Pisa, Politica

PISA – Il Pd regionale interviene nella vicenda riguardante Capannoli, dove il PD assieme agli alleati ha candidato e sostiene a Sindaco Barbara Cionini.

“Il PD è al lavoro in una campagna elettorale cruciale per il futuro dell’Europa, del Paese e delle amministrazioni locali chiamate al rinnovo. Ciascuno di noi, ad ogni livello di responsabilità, ha ben chiara la portata della sfida e non ci sono dubbi sul contributo convinto e leale di tutti agli obiettivi che come partito, in tutte le articolazioni, ci siamo dati, a cominciare dal sostegno delle candidature a sindaco indicate dal PD e dagli alleati. Sporadiche e fisiologiche tensioni, peraltro limitate a livello locale, registrate sulla definizione delle candidature, non devono distrarci. Diciamo chiaramente che per nessuno è discussione l’appartenenza al partito e in particolare per chi con passione e capacità contribuisce all’azione del governo della regione. Superiamo le tensioni e pensiamo al lavoro che tutti insieme faremo per il successo del PD, forti del contributo di ciascuno, a cominciare dalla squadra delle candidature al parlamento europeo che dalla Toscana, abbiamo messo in campo, insieme alla segreteria Elly Schlein, che nelle sue tappe di ieri nella nostra regione è stata accolta da centinaia di persone”.

