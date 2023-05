Serie BKT. Il punto dopo la 35esima giornata. Frosinone promosso in serie A con tre gare di anticipo

Scritto da admin• 12:06 pm• Pisa SC

PISA – Il torneo cadetto emette il suo primo verdetto con la meritata Promozione in Serie A del Frosinone con tre turni di anticipo grazie al successo sulla Reggina e la contemporanea mancata vittoria del Bari, mentre in coda importante vittoria del Brescia nel confronto diretto con il Cosenza in ottica salvezza diretta.

di Giovanni Manenti

Scesa in campo per ultima e, pertanto, già a conoscenza del pari fra Bari e Cittadella, la Capolista non si lascia sfuggire la ghiotta occasione, e con il 3-1 inflitto alla Reggina (reti di Borrelli, Insigne su rigore e Caso …) fa sì che il Frosinone possa festeggiare la terza Promozione nella Massima Divisione della sua Storia, avendo altresì l’opportunità di allungare a quattro i punti di vantaggio sul Genoa che non va oltre il pari a reti bianche (unico 0-0 di giornata ..) sul campo del SudTirol al termine di un match dai due volti, con la prima parte dominata dai padroni di casa ed una seconda in cui i rossoblù hanno avuto la chance di far loro l’intera posta con una conclusione dal limite di Gudmundsson a colpire il pari interno a portiere battuto.

Poco male, comunque, per la formazione di Mister Gilardino, poiché al “San Nicola” il Bari dimostra una volta di più le proprie difficoltà fra le mura amiche, non andando oltre l’1-1 contro il Cittadella nonostante il vantaggio costruito ad inizio ripresa da Benedetti, facendosi raggiungere nel finale da Maistrello per un punto di vitale importanza per gli amaranto veneti che dividono il quart’ultimo posto con Brescia e Cosenza, mentre chi si morde le mani per non aver approfittato dei doppi pareggi di altoatesini e pugliesi è senza ombra di dubbio il Parma che, in vantaggio 2-0 (centri di Benedyczak e Man …) all’intervallo sul campo del fanalino di coda Benevento, si fa raggiungere nella ripresa dalle reti di Ciano ed Acampora per un risultato di parità che non sposta granché per i giallorossi, vista la quasi impossibilità di recuperare in tre giornate i 6 punti che li separano dalla Zona Playout.

Chi invece ha avuto modo di consolidare la propria posizione in ottica Playoff è il Cagliari, tornato al successo dopo quattro giornate di astinenza superando 2-1 la Ternana nell’anticipo di domenica pomeriggio, il che consente ai rossoblù sardi di porre nel mirino sia il Parma che il SudTirol (distanti una e tre lunghezze, rispettivamente …), cosa che, al contrario, non è stato capace di fare il Pisa, con i nerazzurri incappati ad Ascoli nella quarta sconfitta esterna consecutiva con un 2-1 maturato nella ripresa per le reti di Pedro Mendes e dell’ex Davide Marsura, punteggio ridotto nel finale dal subentrato Masucci per consentire, quantomeno, il vantaggio sui bianconeri ascolani nel doppio confronto, ancorché gli stessi abbiano ora raggiunto Pisa e Reggina all’ultimo posto utile per accedere alla post season.

Occasione persa anche per il Palermo che, impegnato a Como, deve ulteriormente rimandare l’appuntamento con la vittoria che manca oramai da 5 turni, non essendo i rosanero riusciti a capitalizzare la rete del vantaggio siglata da Buttaro poco dopo il primo quarto d’ora di gioco, facendosi raggiungere da un calcio di rigore trasformato da Cerri per il nono centro stagionale dell’attaccante lariano, ancorché a mettere tutti d’accordo sembra toccare al Venezia che, autore di un finale di stagione strepitoso – 15 punti nelle ultime 6 giornate – ha schiantato il Modena al “Penzo” con un 5-0 che vede Pohjanpalo siglare un poker in modo da raggiungere Lapadula a quota 17 reti in vetta alla Classifica dei Marcatori e, soprattutto, consentire ai lagunari di affiancare a quota 45 punti il Palermo, ad una sola lunghezza dal trio formato da Pisa, Reggina ed Ascoli.

Per concludere, il programma prevedeva due autentici “spareggi salvezza”, con il primo fra SPAL e Perugia concluso sul risultato di 1-1 che scontenta un po’ tutti, visto che gli ospiti possono recriminare sulle due traverse colpite, mentre ai padroni di casa resta l’amaro in bocca per la rete di Maistro a 3′ dal termine annullata per precedente fallo di mano di Moncini, un pari che, al momento, vede entrambe le squadre retrocesse, al contrario del Brescia che, dopo un’incredibile serie di 17 gare senza vittoria, ha conquistato 10 punti negli ultimi quattro turni, fra cui il successo per 2-1 sul Cosenza (di Adryan e Cistana le reti …) che consente alle “Rondinelle” di agganciare gli stessi silani ed il Cittadella quota 38 punti e sperare in una salvezza diretta che solo un mese fa pareva irraggiungibile.

Last modified: Maggio 2, 2023