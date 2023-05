“Bonus Anziani”: 157 mila euro di risorse del Comune dove sono finiti?

Scritto da admin• 12:02 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – “Da qualche anno il Comune di Pisa e la Società della Salute (SDS) hanno deliberato il “bonus anziani”, un aiuto economico per le persone anziane disabili non autosufficienti in possesso della legge 104. L’ultimo è stato dato con delibera di Giunta n. 259 del 20/10/2022″, afferma Ida Bougleux, cittadina da molti anni a Pisa

“Nei primi anni veniva redatta una graduatoria in base a dei criteri specifici messi in bando, fino ad esaurimento delle risorse a disposizione, per cui molti anziani aventi diritto non venivano liquidati a causa delle risorse limitate. Dopo aver scritto al Comune, quest’anno la cifra messa a disposizione, è stata suddivisa fra tutti gli aventi diritto, cosa giusta e doverosa” aferma Bougleux. La delibera del Comune con 500 mila euro previsti e messi a disposizione degli anziani aventi diritto prevedeva inizialmente la chiusura delle domande per il 13/01/2023 come pubblicato sul sito del Comune – continua Bougleux – . Successivamente la scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al 31/01/2023, con un ulteriore ampliamento economico aggiuntivo di 157 mila euro, per un totale di 657 mila euro di risorse messe a disposizione per il suddetto “bonus anziani”. L’assegnazione, fino ad esaurimento delle risorse, prevedeva quindi fino ad un massimo di 2400,00 euro per ogni anziano beneficiario“.

“La beffa si verifica quando, alla pubblicazione della graduatoria definitiva con 270 anziani aventi diritto l’importo riscosso da ciascuno è di 1851,25 euro, per un totale di 499.837,50 euro. Ci chiediamo quindi: dove sono finiti i 157 mila euro restanti? Erano stati previsti e aggiunti come pubblicato sul sito del Comune e poi non erogati agli aventi diritto. Sul sito ora vediamo in evidenza solo la sezione dello “speciali elezioni Comune di Pisa”. Domandona: Perché non si parla anche di questo in campagna elettorale? Ritengo opportuno che il Comune, responsabile di questa mancanza, ricalcoli immediatamente le somme che 270 anziani disabili beneficiari non hanno ricevuto e provveda all’erogazione prima possibile, dando inoltre le dovute spiegazioni ai cittadini sul perché ci sia stato questo errore, sul dove sono finiti quei fondi e chiedendo scusa ai beneficiari. Ritengo giusto denunciare questa propaganda elettorale, non si prendono in giro famiglie che tutti i giorni lottano per la tutela e la salute dei propri cari“, conclude Bougleux.

Last modified: Maggio 2, 2023