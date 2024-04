Serie BKT. Il punto dopo la 33esima giornata. Risultati e classifica

Scritto da admin• 6:39 am• Pisa SC

PISA – Con sole cinque giornate al termine del Campionato, la Capolista Parma ha probabilmente compiuto un passo decisivo verso la Promozione diretta, con il Como a consolidare la seconda posizione, mentre le sconfitte di Brescia e Sampdoria riaccendono le speranze di Pisa, Cittadella e SudTirol in ottica Playoff e, nella lotta per non retrocedere, mette a segno un colpo importante la Ternana, addirittura corsara a Cremona.

di Giovanni Manenti

Chiamata a dare “segni di vita” dopo la sconfitta interna con il Catanzaro ed il pari a reti bianche di Bolzano, il Parma risponde presente nel confronto che lo opponeva allo Spezia, sbloccando il risultato in chiusura di primo tempo con un gran diagonale di Hernani, per poi “chiudere i conti” nel finale con Charpentier che approfitta di un clamoroso liscio dell’estremo difensore ospite Zoet per siglare il punto del 2-0 che proietta la Capolista a 69 punti, mantenendo le 5 lunghezze di margine su di un Como giunto alla quarta vittoria consecutiva e che anche nel 2-1 interno ai danni del Bari manda per la terza giornata consecutiva a segno la coppia Da Cunha/Gabrielloni, con quest’ultimo portatosi a quota 9 fra i Marcatori, rendendo vana la rete in chiusura dell’ex nerazzurro Puscas, per una sconfitta che inguaia sempre più i biancorossi pugliesi, capaci di conquistare un solo punto nelle ultime cinque giornate.

Lariani che, viceversa, portano a tre i punti di margine sul terzo posto approfittando della inattesa sconfitta interna della Cremonese – peraltro la seconda consecutiva dopo quella con la Feralpisalò e la quinta stagionale – piegata allo “Zini” dalla Ternana nonostante che i grigiorossi si fossero portati avanti con la prima rete nel Torneo di Frank Tsadjout, vantaggio peraltro immediatamente annullato dal pari di Favilli (curiosamente anche lui alla prima rete in Campionato), per poi vedere i propri, ripetuti attacchi sventati dall’esordiente portiere umbro Tommaso Vitali, prima di subire la beffa della rete di Di Stefano sull’ultima azione della partita, risultato che porta i rossoverdi al di fuori della Zona Playout e, viceversa, vede i padroni di casa superati in terza posizione dal Venezia che, nel posticipo domenicale contro il Brescia, si impone per 2-0 grazie al 22enne centrocampista americano Tessmann che, andando a segno al 20′ ed in chiusura, realizza la sua prima doppietta in carriera.

Nella sfida per il quinto posto, guadagna due punti il Catanzaro, corsaro nell’anticipo di venerdì sera a Modena con un 3-1 in cui ha messo la sua firma il Capitano Iemmello con una doppietta che lo da salire a quota 13 tra i Marcatori, mentre la battuta d’arresto costa la panchina al tecnico emiliano Paolo Bianco – che paga una striscia negativa di 11 turni con 8 pareggi e 3 sconfitte – sostituito da Pierpaolo Bisoli, che così torna ad allenare dopo aver guidato il SudTirol nelle prime 15 giornate, con i giallorossi calabresi a vantare ora un margine di quattro punti (55 a 51) sul Palermo incapace di andare oltre l’1-1 sul campo del Cosenza, nonostante si fosse portato in vantaggio, dopo un palo per parte, in chiusura di prima frazione di gioco con la seconda rete tra i Professionisti del 21enne di Scuola Roma Alessio Buttaro, solo per essere raggiunto nella ripresa da un calcio di rigore trasformato da Tutino che, salito a quota 14 centri, ottiene il suo primato in carriera per singola stagione, per un pari che mantiene i silani appena ai margini della Zona Playout.

In ottica Playoff, viceversa, il “colpo grosso” lo mette a segno il SudTirol che, contro una Sampdoria inspiegabilmente opaca, piazza il jolly vincente in avvio di ripresa grazie ad un diagonale dal limite del suo Capitano Tait, vantaggio poi difeso senza eccessive difficoltà, così che gli altoatesini salgono a quota 42 punti, a due sole lunghezze dai blucerchiati, che ora si vedono tallonati ad appena un punto di distanza da un Pisa “double face”, ovvero che, dopo un primo tempo convincente chiuso sul 2-0 sulla Feralpisalò grazie alle reti di Valori ed al ritorno nel tabellino di Arena che mancava dalla prima giornata (oltre ad un clamoroso palo colpito da Esteves), si ritraggono troppo nella loro metà campo nella ripresa favorendo il recupero dei lombardi che, dapprima dimezzano lo svantaggio con Dubickas e quindi sfiorano il pari con lo stesso attaccante lituano di proprietà del Club nerazzurro, prima che ancora Valoti scacciasse ogni tipo di incubo con il centro del definitivo 3-1, nonché suo decimo stagionale.

A pari punti con i ragazzi di Mister Aquilani si trova anche il Cittadella che, opposto al “Tombolato” all’Ascoli, fallisce l’occasione per portarsi all’ottavo ed ultimo posto utile per i Playoff, non riuscendo ad andare oltre l’unico 0-0 di giornata, al termine di un match dove sono i bianconeri ospiti ad avere qualcosa in più da recriminare, mentre per concludere, a proposito di “occasioni mancate”, monumentale quella sprecata dalla Reggiana che, impegnata in trasferta contro il fanalino di coda a Lecco, riesce a farsi sconfiggere per quella che è la prima vittoria dei lariani nel Girone di Ritorno, con la rete dell’1-0 siglata allo scoccare dell’ora di gioco da parte dell’ex nerazzurro Ionita, per un successo che non cambia il destino dei lombardi, ma che comunque dimostra la loro volontà di onorare la stagione.

Risultati 33esima giornata:

Modena – Catanzaro 1-3

Cittadella – Ascoli 0-0

Como – Bari 2-1

Cremonese – Ternana 1-2

Pisa – Feralpisalò 3-1

Sampdoria – SudTirol 0-1

Cosenza – Palermo 1-1

Lecco – Reggiana 1-0

Parma – Spezia 2-0

Venezia – Brescia 2-0

Classifica: Parma p.69; Como p.64; Venezia p.61; Cremonese p.59; Catanzaro p.55; Palermo p.51; Brescia p.45; Sampdoria p.44; Pisa e Cittadella p.43; SudTirol p.42; Reggiana p.40; Modena p.39; Cosenza e Ternana p.36; Bari e Spezia p.35; Ascoli p.33; Feralpisalò p.31 e Lecco p.26.

Nota: Sampdoria 2 punti di penalizzazione

Last modified: Aprile 15, 2024