Ricoverato in gravi condizioni ex calciatore nerazzurro

PISA – Un ex calciatore nerazzurro, Mattia Giani, residente a Ponte a Egola è ora ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Careggi di Firenze, a causa di un grave malore che lo ha colpito durante la gara del campionato di Eccellenza fra la squadra dove gioca, il Castelfiorentino United ed il Lanciotto di Campi Bisenzio.

di Maurizio Ficeli

Era il minuto 14 quando Mattia si è accasciato all’improvviso sul campo ed allo stadio “Ballerini” di Campi Bisenzio sono stati attimi drammatici. In tribuna era presente anche la famiglia. C’è stato l’immediato intervento del personale medico presente e del 118 che vista la gravità della situazione, ha trasportato il calciatore all’ospedale fiorentino.

Mattia Giani ha militato nel settore giovanile del Pisa nel 2016/17 dove è stato anche il fratello Elia, il quale ha esordito in B con i colori nerazzurri ed ora gioca in serie C nel Legnago Salus, squadra della provincia di Verona.

In questo momento, anche noi della redazione di Pisanews siamo vicini come tutti gli sportivi pisani, alla famiglia Giani e al padre Sandro, in attesa di notizie confortanti.

