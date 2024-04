Lutto in casa Crescenzi: morta l’adorata mamma Rossella

Scritto da admin• 6:29 pm• Pisa SC

PISA – Una notizia luttuosa ha sconvolto in queste ore tutto l’ambiente calcistico ed anche quello nerazzurro. In queste ore è scomparsa la signora Rossella mamma adorata di Luca Andrea Crescenzi, difensore attualmente in forza al Padova Calcio, che ha militato nel Pisa dal gennaio 2014 al 2017, ottenendo da protagonista la promozione in serie B nell’infuocato spareggio dello “Zaccheria” contro il Foggia.



di Maurizio Ficeli



Sono rimasto basito dalla notizia perché ho avuto modo di conoscere personalmente la signora Rossella, che veniva spesso all’Arena a vedere il figlio, quando giocava nel Pisa, ed ho il ricordo di una donna solare e piena di vita, con cui mi fermavo volentieri a parlare. Della scomparsa ne ha dato il triste annuncio proprio in queste ore lo stesso calciatore tramite il suo profilo Facebook, annunciando, tra l’altro: “Nel caso qualcuno fosse interessato e non avesse saputo per mille motivi della scomparsa di mamma lo scrivo anche qui e chi volesse e si sentisse di voler dare l‘ultimo saluto a Rossella. il funerale si terrà domani lunedì 15 aprile ndr) alle ore 10 presso la Parrocchia Santa Francesca Cabrini in Piazza Massa Carrara 15 a Roma”

Ed anche noi della redazione di Pisanews, facendoci interpreti dei sentimenti di tutta la tifoseria nerazzurra, siamo vicini con grande affetto a Luca formulando a lui ed ai familiari le nostre più sentite condoglianze.

Last modified: Aprile 15, 2024