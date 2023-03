Serie BKT. Il punto dopo il turno infrasettimanale. Il Frosinone scappa via

Scritto da admin• 12:17 pm• Pisa SC

PISA – In una giornata caratterizzata dal minimo stagionale di reti (appena 10 con ben quattro 0-0) si registra il pronto riscatto della Capolista Frosinonne che, andando a vincere a Ferrara, dilata ad 11 punti il proprio vantaggio sul Genoa ora insidiato da vicino da Bari e SudTirol, mentre va al Pisa lo scontro diretto contro il Parma ed in coda preziosa affermazione del Cosenza nel derby contro la Reggina.

di Giovanni Manenti

Attesa ad una verifica dopo l’inatteso stop interno contro il Parma, il Frosinone dimostra di essere ancora la formazione leader del Torneo, imponendosi d’autorità per 2-0 sul campo della SPAL nonostante la buona prestazione degli estensi puniti da un colpo di testa in mischia di Lucioni nel primo tempo e da una spettacolare conclusione di Caso nella ripresa, così da ritrovarsi malinconicamente soli in fondo alla Classifica, mentre la Capolista allunga nuovamente rispetto al Genoa che non va oltre il pari a reti bianche a Cagliari, in una gara che prometteva molto e che si è viceversa rivelata avara di emozioni, fatta salva una rete di Mancosu annullata ai padroni di casa per precedente posizione di fuorigioco.

De mezzo passo falso ligure approfittano sia il Bari che riesce a fatica a superare fra le mura amiche il Venezia al termine di una gara che si decide intorno all’ora di gioco con dapprima una rete annullata al “solito” Pohjanpalo per i veneti per una precedente irregolarità di Cheryshev e quindi sbloccata da Bellomo con un preciso colpo di testa sottomisura a deviare un cross al bacio di Molina dalla destra, 1-0 che porta i biancorossi pugliesi a due sole lunghezze (48 a 46) dai rossoblù, così come non molla il sempre più sorprendente SudTirol che infila l’ottavo risultato utile consecutivo andando a vincere sul campo del Benevento con un 2-0 che porta le firme del 21enne di scuola Empoli di Luca Belardinelli che apre le marcature dopo soli 11′ sfruttando di testa un cross dalla destra dell’ex nerazzurro Nicholas Siega e dell’altro ex nerazzurro Moustapha Cissé che sfrutta un perfetto contropiede poco prima dello scoccare del 60’.

Con questa nuova impresa gli altoatesini si portano al quarto posto in graduatoria scavalcando la Reggina uscita sconfitta in modo quanto mai rocambolesco contro il Cosenza a conclusione del derby calabro andato in scena martedì sera al “Gigi Marulla” e che vede la formazione di Pippo Inzaghi chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco grazie alla rete in chiusura di tempo dell’ex silano Gabriele Gori per poi essere raggiunta e quindi addirittura superata per il 2-1 definitivo che esalta la “serata magica” del 19enne Scuola Milan Marco Nasti che, mandato in campo al 70′, realizza al 90′ e 92′ la doppietta che consente ai padroni di casa di riaccendere le speranze salvezza, nel mentre per gli amaranto (giù alla quinta sconfitta in queste prime 7 gare del ritorno …) è a rischio anche il quinto posto, tallonati dal Pisa che ha compiuto l’impresa di andare ad espugnare il campo del Parma – peraltro no0n una novità, visto che gli emiliani sono già caduti in ben 6 occasioni – dapprima contenendo con autorità gli attacchi avversari senza correre eccessivi rischi e quindi colpendo con Touré ad 8′ dal termine, smarcato in area da un sapiente tocco del subentrato Torregrossa, così da rilanciare le ambizioni in casa nerazzurra in ottica Promozione.

I due confronti che interessavano la Zona Playoff si concludono con lo 0-0 del “Renzo Barbera” tra il Palermo ed una Ternana apparsa rigenerata dal ritorno di Cristiano Lucarelli in panchina, con i rosanero a dover ringraziare il loro estremo difensore Pigliacelli, autore di tre strepitosi interventi al pari del palo che ha respinto un colpo di testa di Diakite destinato a miglior fortuna, mentre la “politica dei piccoli passi” continua a rendere per l’Ascoli del neo allenatore Breda che, con lui in panchina, ha sinora collezionato 10 punti in quattro gare senza subire reti (tre 1-0 ed uno 0-0), permettendosi di andare a vincere a Modena dove, dopo aver rischiato in avvio per una clamorosa traversa colpita dalla lunga distanza da Renzetti, cresce nella ripresa sino a trovare il punto del successo con il portoghese Pedro Mendes ad un quarto d’ora dal termine che consente ai bianconeri marchigiani di scavalcare i “canarini” in Classifica e portarsi ad una sola lunghezza da Palermo e Parma che occupano l’ultima posizione utile per l’accesso ai Playoff.

Per concludere, non sfrutta il Cittadella la chance offertagli dal Calendario ospitando un Brescia in disarmo e che riesce comunque a strappare il pari per 0-0 al “Tombolato” che pone quantomeno fine ad una striscia di ben 7 sconfitte consecutive per le “Rondinelle”, così come con identico risultato a reti bianche si conclude anche la sfida fra Perugia e Como, punto che sicuramente soddisfa di più gli ospiti in quanto consente loro di mantenere i due punti di vantaggio sugli umbri ai margini della Zona Playout.

Last modified: Marzo 2, 2023