Scritto da admin• 3:35 pm• Pisa SC

PISA – Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha affidato la gara Pisa-Palermo in programma sabato 4 marzo (ore 14.00) e valida per la 28° giornata del campionato Serie BKT a Ivano Pezzuto di Lecce.

Il direttore di gara sarà assistito da Matteo Bottegoni di Terni e Domenico Fontemurato di Roma 2 Il Quarto Ufficiale sarà Filippo Giaccaglia di Jesi VAR Antonio Di Martino di Teramo

AVAR Salvatore Longo di Paola

Last modified: Marzo 2, 2023