Serie BKT. Il Parma rallenta in vetta, la Ternana sbanca Palermo

9:32 am

Questa sera (ore 20.30) Pisa obbligato a vincere con il Modena per non farsi inghiottire nella zona calda

PISA – Rallenta il Parma che pareggia in casa (1-1) una gara sofferta contro il Cosenza. Accorciano in classifica sui ducali la Cremonese, che passa 2-1 a Marassi con la Sampdoria e il Como che vince nettamente a Lecco il derby per 3-0. Cade invece il Palermo in casa con la Ternana per 3-2 mentre il Catanzaro ha battuto 2-0 il Bari in un match ritardato per la nebbia. Doppio 1-1 fra Ascoli-Brescia e Reggiana-Sudtirol. Questa sera chiudono il quadro alle ore 20.30 Pisa-Modena, Venezia-Cittadella e Spezia-Feralpi.



La Classifica aggiornata : Parma p.56; Cremonese 50; Como 49; Venezia p.48; Palermo p.46; Catanzaro p.45; Cittadella p.36; Modena, Brescia p.35; Bari, Cosenza p.33; Reggiana, SudTirol 32; Sampdoria p.31; Pisa p.30; Ternana 29; Ascoli 27; Spezia p.26; Feralpisalò e Lecco p.21

Last modified: Febbraio 28, 2024