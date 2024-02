Consiglio Comunale: Trapani (PD): “La maggioranza poteva scegliere di salvare la libertà dei giovani pisani”

Scritto da admin• 9:19 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Capogruppo (PD) in Consiglio Comunale, Matteo Trapani.

“La maggioranza aveva la possibilità di optare per la difesa della libertà dei giovani pisani, di abbracciare le parole del Presidente della Repubblica e degli altri attori cittadini. Invece, ha preferito proteggere Ziello e la sua posizione politica. Come gruppo del Partito Democratico, insieme agli altri gruppi di coalizione, abbiamo immediatamente richiesto un segno tangibile di solidarietà verso i giovani, una condanna ferma degli eventi accaduti e un impegno da parte del comune per assistere coloro che sono stati colpiti dalla violenza, nonché per ottenere chiarezza sull’accaduto, compreso il coinvolgimento del comune stesso, si legge nella nota. Abbiamo anche chiesto che il comune prendesse le distanze dalle dichiarazioni del Capogruppo Ziello. Purtroppo, nulla di tutto ciò è stato fatto. La maggioranza ha invece scelto di coprire la posizione di Ziello, addirittura smentendo il sindaco con una dichiarazione che non condanna gli eventi e si limita a ribadire tre banalità: che la magistratura faccia il suo lavoro, che le manifestazioni avvengano pacificamente e che il confronto politico non degeneri in violenza. Ma queste non sono solo banalità, sono anche tre scuse create dalla destra pisana per spostare sempre più l’attenzione su argomenti secondari. Il sindaco non ha avuto né la forza né la volontà di ascoltare le molte voci, dalle istituzioni universitarie a quelle scolastiche, dalla Curva alle associazioni, dai genitori ai professori, che hanno condannato gli eventi senza riserve. Addirittura si continua a menzionare una presunta autorizzazione per la manifestazione, che non esiste nel nostro sistema giuridico, quasi a giustificare gli eventi con questa assurdità. La realtà politica è che questa maggioranza è ancora sotto il controllo di Ziello, che attacca il sindaco sia in consiglio comunale che al di fuori, mentre il sindaco rimane in silenzio e lo difende con imbarazzo. L’immagine che emerge è quella di un sindaco manipolato da Ziello, incapace di reagire, prosegue il comunicato. Questa situazione è dannosa per la città. È triste vedere alcuni consiglieri comunali, che si professano difensori del civismo, utilizzare il loro ruolo politico per adottare posizioni leghiste e difendere Ziello votando contro la nostra richiesta di prese di distanza. Ribadiamo e continueremo a ribadire che non servono posizioni ambigue, ma una chiara condanna degli eventi e un impegno attivo per ricomporre la situazione in città e individuare le responsabilità“, conclude il comunicato stampa.

