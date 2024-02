Santa Croce sull’Arno: con Pinocchio si impara a scrivere autobiografie e racconti

Scritto da admin• 4:27 pm• Santa Croce sull'Arno

SANTA CROCE SULL’ARNO – In occasione del “Compleanno di Pinocchio 2024”, si terrà un corso dedicato all’arte del raccontare e al mondo di Carlo Lorenzini (Collodi) e alla sua celebre favola, Pinocchio.



Il corso inizia il 26 febbraio dalle 16:00 alle 18:00 e prosegue il 4 e 18 marzo, nonché l’8 e 15 aprile, nello stesso orario, nella Saletta Vallini della Biblioteca Comunale di Santa Croce sull’Arno.

Il corso offrirà numerosi stimoli letterari e artistici, inclusa l’opera di Graziano Guiso, dedicata appositamente a Pinocchio, offrendo ai partecipanti un viaggio introspettivo per esplorare sé stessi e gli altri. La dottoressa Grazia Chiarini guiderà il corso, mettendo a disposizione la sua esperienza come esperta e consulente in ambito autobiografico e medicina narrativa, nonché come referente territoriale della Libera Università di Anghiari e dell’Associazione Liberi Autori.

Inoltre, il corso ospiterà il laboratorio “Accanto” a cura di Eugenia Vanni il 15 aprile dalle 16:00 alle 18:00, e il 6 e 13 maggio dalle 15:30 alle 18:30. Durante questo laboratorio, i partecipanti approfondiranno alcune tecniche di stampa, partendo dall’idea di trasformazione e dall’oggetto come portatore di memoria.

Per partecipare al corso è richiesta una quota di iscrizione di 10 euro. Per ulteriori informazioni e per iscriversi, è possibile contattare la Biblioteca Comunale “Adrio Puccini” al numero 0571.30642 o scrivendo all’indirizzo biblioteca@comune.santacroce.pi.it.

