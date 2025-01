Serie BKT. Altro stop per lo Spezia, la Cremo espugna Frosinone e si avvicina al terzo posto

Written by admin• 5:36 pm• Pisa SC

PISA – Altro stop per lo Spezia, fermato (1-1) in casa dalla Juve Stabia. Si fa sotto la Cremonese vittoriosa a Frosinone (3-0). Continua la sua marcia in vetta il Sassuolo che espugna anche Salerno (2-1) e continua la sua corsa in vetta.

Torna al successo il Palermo sul Modena, pari tra Cosenza e Mantova, Reggiana e Bari e SudTirol-Catanzaro.

I risultati della ventunesima giornata

Salernitana – Sassuolo 1-2

Cosenza – Mantova 2-2

Frosinone – Cremonese 0-3

Palermo – Modena 2-0

Reggiana – Bari 0-0

Spezia – Juve Stabia 1-1

SudTirol – Catanzaro 1-1

Cesena – Cittadella

Brescia – Sampdoria

Lunedì 13 gennaio ore 20:30

Pisa – Carrarese

LA NUOVA CLASSIFICA. Sassuolo 49; PISA 43, Spezia 39, Cremonese 33; Juve Stabia 30; Catanzaro, Bari 28; Carrarese, Palermo 27; Cesena, Modena, Reggiana 25; Mantova 24; Brescia, Cittadella 23; Sampdoria, Frosinone 20; SudTirol 19; Cosenza, Salernitana 18

Last modified: Gennaio 12, 2025