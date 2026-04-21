Montopoli celebra il 25 aprile con “Sorelle d’Italia”: memoria, diritti e 80 anni di voto alle donne

Written by Redazione• 5:13 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Le celebrazioni del 25 aprile a Montopoli danno il via a una rassegna che unisce la Festa della Liberazione alla nascita della Repubblica, seguendo il filo degli 80 anni dal primo voto femminile. Il progetto, dal titolo “Sorelle d’Italia”, mette al centro proprio questo passaggio storico fondamentale.

«Ottant’anni fa – spiegano la sindaca Linda Vanni e l’assessora Kendra Fiumanò – le donne italiane entrarono per la prima volta nelle cabine elettorali, cambiando per sempre il volto del Paese. Quel gesto di libertà è il filo conduttore delle iniziative in programma tra aprile e giugno».

Il calendario, realizzato insieme ad Arci Valdarno e con il coinvolgimento di numerose realtà del territorio, punta a trasformare la memoria storica in esperienza condivisa, raccogliendo anche le testimonianze delle donne che votarono nel 1946.

Il primo appuntamento è fissato per il 25 aprile alle ore 9 in piazza San Matteo, con il corteo per le vie del borgo fino al Sacrario dei Caduti, accompagnato dagli studenti dell’indirizzo musicale dell’istituto comprensivo Galilei. Previsti gli interventi istituzionali e un servizio di interpretariato LIS, a sottolineare l’importanza dell’inclusione come valore fondamentale della partecipazione democratica.

Il programma proseguirà a maggio con iniziative dedicate soprattutto ai giovani: laboratori sulla partecipazione civica, incontri pubblici sul tema del voto femminile e della resistenza, fino alla proiezione del film C’è ancora domani di Paola Cortellesi.

La rassegna si concluderà il 7 giugno con un appuntamento nel bosco di Montopoli insieme a Letizia Fuochi, tra musica e riflessioni sull’eredità delle Resistenze di ieri e di oggi.

Last modified: Aprile 21, 2026