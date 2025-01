Filippo Inzaghi: “Voglio vedere lo stesso Pisa che ha battuto Sassuolo e Samp. Siamo tornati arbitri del nostro destino”

Written by admin• 6:44 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Alla vigilia del derby contro la Carrarese mister Filippo Inzaghi ha incontrato i giornalisti nella sala stampa Passaponti della Cetilar Arena.

SUL CAMPIONATO. “Il campionato è lunghissimo, il girone di ritorno è tutta un’altra cosa, di positivo c’è che dopo le due ultime vittorie siamo nuovamente arbitri del nostro destino ed io non mi interesso molto degli avversari, mi aspetto solo di vedere lo stesso Pisa di Genova e con il Sassuolo e chiedo un grande aiuto al pubblico come sempre”.



SUL MERCATO. “Io non sono condizionato dal mercato, non voglio distrazioni e chi è disponibile sarà convocato, per quanto concerne Meister attendiamo il transfert, mentre per Sussi è per la prima volta convocato e spero possa darci una mano, cogliendo anche l’occasione per ringraziare Beruatto, per quanto ci ha dato in questo girone di andata, è andato via solo perché il ragazzo voleva giocare di più”:

SU MORUTAN. “Per quanto riguarda Morutan è in crescita, sta migliorando allenamento dopo allenamento, ma ci vuole pazienza e quando lo riterrò a posto troverà il suo spazio, mentre per quanto riguarda la Carrarese ho già avuto modo di dire, che è assieme alla Juve Stabia la rivelazione del campionato, ha una valida organizzazione di gioco e ci vorrà molta pazienza per riuscire a venire a capo della gara, fermo restando che non avremo alcuna voglia di riscatto rispetto alla gara di andata, ma solo volontà di far bene per dare soddisfazione al nostro pubblico”.

SU MEISTER. “Meister è un giocatore che per noi rappresenta un indiscutibile rinforzo in vista della seconda parte del campionato, è già pronto per giocare, ma dipende dall’arrivo o meno del transfert, mentre per quanto concerne l’andamento della stagione sino ad ora, ciò che mi rende più orgoglioso è il fatto di aver fatto giocare il maggior numero di ragazzi possibile, mentre per domani sono tutti disponibili con l’unica eccezione di Vignato”.

