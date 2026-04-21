Pisa celebra Marta Schiavi: campionessa del mondo di boxe a soli 18 anni

Written by Redazione• 4:51 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Il Comune di Pisa rende omaggio alla giovane atleta Marta Schiavi, classe 2006, recentemente laureatasi campionessa del mondo di boxe femminile nella categoria 55 kg della federazione XFC.

La cerimonia si è svolta martedì 21 aprile nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, dove l’assessore allo sport Frida Scarpa ha consegnato all’atleta una targa di riconoscimento per i risultati ottenuti e per il prestigio portato alla città. Presenti anche il padre e allenatore Alessio Schiavi e il consigliere comunale Giovanni Pasqualino.

“Marta rappresenta un esempio importante per lo sport pisano e per quello femminile – ha sottolineato Scarpa – dimostrando come l’attività agonistica sia uno strumento di crescita, autonomia ed emancipazione, anche in discipline tradizionalmente considerate maschili”.

Nonostante la giovane età, Schiavi vanta già tre titoli italiani e diversi piazzamenti internazionali. Il titolo mondiale è arrivato a Pomezia lo scorso novembre, nonostante un infortunio al ginocchio subito poche settimane prima della competizione.

Allenata dal padre, Marta si allena alla palestra Infinity Fitness di Castelfranco di Sotto, dove ha iniziato il suo percorso sportivo a soli 14 anni. Una storia di talento, determinazione e passione che il Comune intende valorizzare anche come modello per i più giovani.

Last modified: Aprile 21, 2026