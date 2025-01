Allerta meteo in Toscana: neve e vento forte previsti per lunedì 13 gennaio

Written by admin• 4:50 pm• Attualità, Pisa

PISA – In Toscana continua a soffiare il vento di grecale, con masse d’aria fredda che arrivano sulla regione e portano, per domani, deboli nevicate localizzate nelle aree più orientali.

A seguito di queste previsioni, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta con codice giallo per neve dalle 8:00 alla mezzanotte di lunedì 13 gennaio, interessando le zone del Casentino e della Valtiberina.

L’allerta con codice giallo per vento, già emessa ieri per gran parte della Toscana, è stata estesa all’intera giornata di domani e, a partire dalle 6:00, anche ai territori della Lunigiana e Garfagnana.

Le raffiche di Grecale potranno raggiungere i 60-70 km/h in pianura, 70-90 km/h sulle colline centro-meridionali e sulla costa centro-meridionale, e 100-120 km/h sui crinali.

Dalla mattina di domani e per tutta la giornata, sono previste deboli nevicate oltre i 200-300 metri nelle zone orientali della regione. I fenomeni inizieranno in Val Tiberina e Casentino, con accumuli fino a 3-5 cm oltre i 400-500 metri di quota, per poi estendersi nel pomeriggio e nella sera all’alto Mugello e all’alto Appennino Pistoiese.

Per ulteriori dettagli e per conoscere i comportamenti da adottare in base al rischio, è possibile consultare la sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana all’indirizzo: http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

