Dalla natura di San Rossore un racconto di crescita: esce “Pepe”, il libro della giovane Giulia Borghi

Written by Redazione• 3:34 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Un’esperienza di servizio civile trasformata in racconto. Nasce così “Pepe – Un puledrino eccezionale”, il nuovo libro pubblicato da MdS Editore e firmato da Giulia Borghi, la più giovane autrice della casa editrice.

Ambientato nel suggestivo Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, il volume prende vita proprio dall’esperienza diretta dell’autrice, che qui ha svolto il servizio civile, entrando in contatto con una natura autentica e ricca di insegnamenti.

Protagonista della storia è Pepe, un puledrino curioso e sensibile che accompagna il lettore in un percorso fatto di crescita, scoperte e prime esperienze. Tra paure, emozioni e meraviglia, il racconto affronta temi universali come il legame, la fiducia, la libertà e il coraggio di diventare sé stessi.

Pensato per i più piccoli ma capace di parlare anche agli adulti, il libro si distingue per una narrazione delicata e coinvolgente, che invita a riscoprire il valore delle piccole cose e delle emozioni quotidiane.

Con questa pubblicazione, MdS Editore conferma la propria attenzione verso storie radicate nel territorio e capaci di trasformare esperienze reali in racconti che lasciano il segno.

Last modified: Aprile 21, 2026