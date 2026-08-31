Serie B. Il punto sul campionato dopo la seconda giornata. Risultati e classifica

Written by Redazione• 12:57 pm• Pisa SC

PISA – A conclusione dei primi 180′ di gioco, solo tre formazioni – Modena, Mantova e Palermo – sono a punteggio pieno, con maggiore nota di merito per gli emiliani che hanno conquistato tale primato grazie a due successi esterni, così come l’impresa di giornata è fornita dalla Juve Stabia, corsara a Marassi contro la Sampdoria, mentre dopo il triplice passo falso all’esordio per le tre retrocesse, si riscattano il Pisa e parzialmente il Verona, al contrario della Cremonese, la cui pesante sconfitta interna apre già uno scenario di crisi.

di Giovanni Manenti

A godersi, pertanto, le luci della ribalta è il Modena, che allo “Zini” infligge una pesante lezione alla Cremonese, asfaltata con un pnetto 3-0 che vede assoluto protagonista il 25enne di Scuola Milan Olzer che, reduce da una buona stagione al Pescara, sigla una doppietta di pregevole fattura nella prima frazione di gioco, cui segue nella ripresa il sigillo di Caso, così da proiettare gli emiliani al comando della Classifica per una migliore differenza reti, mentre, al contrario, in casa grigiorossa già vacilla la posizione di Mister Giampaolo dopo due sconfitte condite da zero reti segnate e quattro subite, così come fa festa il Mantova, che piega in rimonta davanti al proprio pubblico un Empoli che si era peraltro portato avanti in avvio di secondo tempo con Saporiti, gioia peraltro di breve durata in quanto annullato e ribaltato nello spazio di soli 3′ dal sempre più positivo Ruocco (a segno per la terza gara consecutiva, compreso il match dell’Olimpico con la Lazio di Coppa Italia) e da Vlahovic (all’esordio coi virgiliani), per poi toccare a Benaissa-Yahia arrotondare il punteggio al 90′, così da mantenere immacolato il percorso dei virgiliani, a cui, evidentemente, le sfide con le squadre toscane portano fortuna.

Chi deve. viceversa, soffrire sino all’ultimo respiro per mantenere il ritmo delle altre due compagini è il Palermo che, impegnato ad Arezzo, sembra aver archiviato la pratica grazie alle reti di Johnsen e Ranocchia, prima di subire l’orgogliosa reazione degli amaranto che dapprima accorciano le distanze con Cianci e quindi raggiungono il pari con Tavernelli, solo per subire la beffa nel recupero allorché – dopo che una conclusione a botta sicura di Gabrielloni era stata respinta sulla linea – a “pescare il jolly” è Augiello con una conclusione chirurgica al volo che regala i tre punti alla formazione di Mister Inzaghi, nel mentre l’atteso derby veneto tra il Padova reduce dal successo esterno di Pisa ed il Verona viceversa sconfitto in casa dall’Ascoli, si conclude in parità con un tempo per parte, che vede i padroni di casa andare al riposo in vantaggio per l’autorete di Edmundsson su cross di Cocchi e gli Scaligeri cogliere il pari nella ripresa grazie ad un calcio di rigore causato dal medesimo difensore biancoscudato e trasformato da Sarr, a dare ossigeno ai gialloblù ed al loro tecnico Baroni.

Non riesce, viceversa, all’Ascoli portare a termine il compito di replicare la vittoria al debutto al “Bentegodi” ospitando la Carrarese, dovendo al contrario rimontare il vantaggio apuano siglato da Abiuso in avvio di ripresa, per poi ritrovarsi a ringraziare una prodezza del suo attaccante Gori che, nel finale, trafigge l’estremo difensore avversario così da evitare la sconfitta ai bianconeri marchigiani, mentre aveva assaporato la speranza di uscire da Benevento con i tre punti e mantenersi al comando della Graduatoria il SudTirol, portatosi avanti a metà ripresa con Merkaj e raggiunto al 90′ da un calcio di rigore trasformato da Salvemini che evita così ai giallorossi padroni di casa la doppia battuta d’arresto consecutiva davanti ai propri tifosi, dopo quella subita al debutto contro il Modena..

Ascoli, Padova e SudTirol che vengono così raggiunti a quota 4 punti al quarto posto dal Cesena che si impone per 2-1 sul campo dell’Entella con un risultato maturato già nel corso del primo tempo che vede i romagnoli portarsi sul 2-0 grazie al primo centro in maglia bianconera del neo acquisto Fiori e (forse) con l’ultimo acuto di Cristian Shpendi in procinto di accasarsi alla Cremonese, rendendo vano il tentativo di riaprire la gara da parte di Tiritiello per i liguri, così ancora al palo al pari di Cremonese e Catanzaro, con quest’ultimo a cadere nuovamente in trasferta, stavolta a Pisa in un match anch’esso deciso nella prima frazione di gioco ma con andamento diametralmente opposto, nel senso che a sbloccare il risultato sono gli ospiti con l’eterno Iemmello (salito a quota 88 reti complessive in maglia giallorossa), salvo farsi raggiungere e superare nell’arco di soli 3′ dalle reti di Canestrelli e Leone (al suo primo acuto in maglia nerazzurra), con i ragazzi di Mister Bianco bravi a resistere nella ripresa agli attacchi ospiti con l’estremo difensore Confente sugli scudi, permettendo così ai propri tifosi di tornare a festeggiare una vittoria che alla “Cetilar Arena” mancava da metà marzo scorso, 3-1 al Cagliari.

Per concludere, pronto riscatto per l’Avellino, che dopo la delusione patita all’esordio contro l’Arezzo, si impone con autorità contro il Vicenza in una gara che vede il centravanti Favilli in veste di protagonista non come realizzatore bensì avendo fornito l’assist a tutte e tre le reti degli irpini che recano la forma di Besaggio, Russo (andato a segno anche al debutto) e Moruzzi, così consentendo alla formazione di Mister Nesta di raggiungere a quota 3 punti i biancorossi veneti, mentre la maggiore sorpresa di giornata giunge da Marassi dove la Sampdoria cede l’intera posta contro la Juve Stabia nonostante che i blucerchiati fossero andati al riposo in vantaggio per la rete messa a segno da Tutino (a rompere un digiuno che durava dallo scorso gennaio) allo scadere dei primi 45′, per poi soccombere nella ripresa in virtù del pari di Bellich e del sorpasso a firma Di Nardo (al suo primo centro con i nuovi colori dopo le 14 reti della scorsa stagione a Pescara) per un successo quanto mai importante per gli ospiti, che così azzerano la penalizzazione di due punti ai medesimi inflitta.

Risultati seconda giornata Serie B 2026-’27:

Cremonese – Modena 0-3

Sampdoria – Juve Stabia 1-2

Entella – Cesena 1-2

Ascoli – Carrarese 1-1

Padova – Verona 1-1

Avellino – Vicenza 3-0

Mantova – Empoli 3-1

Arezzo – Palermo 2-3

Benevento – SudTirol 1-1

Pisa – Catanzaro 2-1

Classifica: Modena, Mantova e Palermo p.6; Ascoli, Cesena, Padova e SudTirol p.4; Avellino,Arezzo, Pisa, Empoli e Vicenza p.3; Juve Stabia, Benevento, Carrarese, Verona e Sampdoria p.1; Catanzaro, Entella e Cremonese p.0. Nota: Juve Stabia 2 punti di penalizzazione.

Last modified: Agosto 31, 2026