Riqualificate le facciate delle case popolari di Via Toniolo a Campo

Written by Redazione• 12:46 pm• San Giuliano Terme, Attualità

CAMPO DI SAN GIULIANO TERME – Sono terminati, nei tempi previsti, i lavori di rifacimento delle facciate degli alloggi popolari di via Toniolo, a Campo. Il cantiere, aperto il 3 luglio scorso, era entrato nella fase conclusiva già a fine agosto e oggi è completato: come annunciato dal Comune lo scorso 5 luglio, l’intervento è arrivato a termine prima della fine dell’estate.

Per queste opere l’amministrazione comunale ha investito 43mila euro, che si aggiungono ai 36mila euro già impiegati nel 2025 per gli interventi di manutenzione urgente su terrazze e manto di copertura: un investimento complessivo, quindi, di 79mila euro sull’edificio.



“Come promesso – afferma l’assessora alle politiche abitative Candida Pugliese – prima della fine dell’estate abbiamo ultimato i lavori programmati su questa palazzina, che oggi possiamo vedere libera dalle impalcature e rinnovata. È un piacere riconsegnare ai cittadini un edificio riqualificato: un luogo curato contribuisce al benessere di chi lo vive. L’amministrazione – aggiunge Pugliese – considera prioritaria la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e proseguirà su questa strada con altri due interventi: uno in via Lidice, nel capoluogo, l’altro in via statale dell’Abetone e del Brennero. In quest’ultimo caso i lavori riguarderanno, oltre a coperture e facciate, anche la sistemazione delle aree esterne, incluso il tratto fognario, da realizzare ex novo in uno dei due stabili.

“Interventi come questo si rendono necessari anche perché le risorse nazionali destinate all’edilizia popolare restano insufficienti e in ritardo: il cosiddetto “Piano casa nazionale”, il cui bando era atteso per i primi di settembre, fatica ancora a partire. Si tratta comunque di risorse limitate – 700 milioni di euro per l’intera Italia, con criteri di riparto ancora da definire – e sottratte al fondo per i progetti di rigenerazione urbana: un plafond che, in base alle prime valutazioni, appare già destinato a coprire solo in minima parte le esigenze abitative sempre più diffuse sul territorio nazionale”.



“Voglio ringraziare Apes e la direzione dei lavori, che hanno rispettato le tempistiche stabilite – conclude l’assessora Pugliese – e tutti i cittadini che curano l’alloggio loro assegnato come se fosse proprio: la manutenzione ordinaria, l’attenzione nella gestione degli spazi comuni condominiali e tutto ciò che i cittadini si prendono cura di fare, torna a beneficio del bene comune“.

Nella foto sopra le facciate riqualificate degli alloggi Erp di via Toniolo, a Campo

Last modified: Settembre 17, 2026