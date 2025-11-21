Nella Giornata degli Alberi, 40 nuove piante per il bosco di Montopoli

Written by admin• 8:33 am• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI VAL D’ARNO – In occasione della Giornata nazionale degli alberi, Unicoop Firenze dona 40 nuove piante al bosco di Montopoli in Val d’Arno, realizzato nel 2022 con il Comune, Pnat, Legambiente e il team di Stefano Mancuso. L’area verde continua così a crescere e a rafforzare il proprio ruolo ambientale ed educativo.

Domani sarà firmata una nuova convenzione con la Pubblica Assistenza di Montopoli, che gestirà l’aula didattica inaugurata lo scorso novembre, trasformandola sempre più in uno spazio di comunità. La manutenzione del bosco resta affidata ad Agriambiente Mugello, con la supervisione scientifica di Pnat.

«Il bosco è un progetto che cresce insieme alla comunità», dichiarano la sindaca Linda Vanni e l’assessora Kendra Fiumanò.

«È un esempio concreto di risposta alla crisi climatica e un luogo educativo per tutti», aggiunge Claudio Vanni di Unicoop Firenze.

Nel 2025 il bosco ha accolto oltre 1.200 visitatori e ospitato 30 eventi, oltre a 150 classi coinvolte nel progetto educativo “Un bosco per tutti”. Grazie al monitoraggio continuo, è già possibile misurare i benefici ambientali: le 20 piante campione hanno fissato 11 tonnellate di CO₂.

Il bosco, con i suoi 3.000 alberi in crescita, rappresenta oggi un vero laboratorio di sostenibilità per cittadini, studenti e associazioni del territorio.

DCIM100MEDIADJI_0786.JPG

Last modified: Novembre 21, 2025