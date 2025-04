Serena Sbrana (Uniti per Calci): “La democrazia non è un passacarte. Occorre lavorare seriamente”

Written by admin• 4:45 pm• Calci, Politica

CALCI- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Lista Uniti per Calci.

“Quello che è accaduto oggi è incredibile e rappresenta l’ennesima dimostrazione di un modo di governare arrogante, che ignora i diritti dei Consiglieri e dell’opposizione. La vicenda riguarda la Commissione Affari Generali, che ha il compito di esaminare preliminarmente gli atti di competenza del Consiglio. La Commissione era stata convocata per oggi, 24 aprile. All’ordine del giorno erano previsti sette punti da discutere, tra cui l’approvazione del bilancio consuntivo 2024, un atto fondamentale per la vita del Comune e dei suoi cittadini. Purtroppo, il materiale relativo al bilancio è stato inviato via mail ai membri della Commissione solo ieri, impedendo qualsiasi possibilità di approfondimento. Inoltre, su un altro tema delicatissimo come la TARI e la proposta di modifica del relativo regolamento, il materiale non è stato ancora ricevuto, così come quello riguardante la convenzione con il Comune di Pisa su “Terre di Pisa”. Questo non è un episodio isolato: da anni segnaliamo il ritardo con cui il materiale destinato alle Commissioni viene messo a disposizione dei Consiglieri. Una prassi inaccettabile che sminuisce il confronto, calpesta il ruolo dei Consiglieri e manca di rispetto ai cittadini che siamo chiamati a rappresentare. In qualità di Presidente della Commissione Affari Generali, ho ritenuto necessario rinviare la seduta a data da destinarsi: una scelta di responsabilità e rispetto delle istituzioni. Non si può partecipare a una Commissione senza avere prima accesso al materiale di cui dovrebbero essere oggetto di discussione. Non permetterò che si prosegua in discussioni senza che siano presenti i documenti protocollati e completi. Le Commissioni saranno convocate solo quando i membri avranno ricevuto il materiale in tempo utile. La democrazia non è una mera formalità, ma si fonda sul confronto, sulla trasparenza e sulla partecipazione. Chi governa ha il dovere di rispettare le istituzioni e di garantire tempi adeguati per lavorare seriamente. Su questo punto, maggioranza e minoranza dovrebbero convergere, nell’interesse di tutta la comunità.“, conclude il comunicato stampa.

Aprile 24, 2025