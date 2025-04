Pippo Inzaghi: “La squadra sta bene, andiamo avanti con determinazione”

Written by admin• 7:24 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della sfida del Rigamonti tra Brescia e Pisa ha parlato davanti a microfoni e taccuini mister Pippo Inzaghi. Lind non ci sarà per una contrattura, al suo posto giocherà Meister unica punta con Tramoni e Moreo alle sue spalle.

di Giovanni Manenti

SU LIND. “Lind è assente, potevo tentare di recuperarlo ma è inutile rischiare per una contrattura che non è niente di importante e pertanto spero di averlo a disposizione per giovedì prossimo”.

SQUADRA IN SALUTE. “La squadra sta bene, sappiamo di andare a giocare su di un campo difficile, ma dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e continuare nella nostra strada che sta per regalarci un sogno inaspettato ad inizio stagione“.

SUL TURNO NON DISPUTATO. “Non voglio commentare il rinvio della giornata di lunedì scorso perché oramai le decisioni sono state prese e non possiamo sapere cosa avremmo fatto contro la Cremonese, ragion per cui ci dobbiamo preoccupare solo delle gare che dobbiamo affrontare“.

SUL BRESCIA. “Il Brescia è una squadra forte che è strano che si trovi in questa situazione, io sono ancora in ottimi rapporti con alcuni dei giocatori che ho allenato, ma domani saremo avversari e come sempre ci vorrà il miglior Pisa se vorrà fare risultato, avendo detto ai ragazzi di credere nei propri mezzi ed andare a divertirsi, ma ricordando che non possiamo credere di non dover soffrire“.



SULLA FORMAZIONE. “Contro il Brescia al posto di Lind giocherà Meister, mentre per il tour de Force derivante dal dover giocare cinque partite in meno di venti giorni, non sono granché preoccupato in quanto ho visto in allenamento che i ragazzi stanno tutti bene, con i consueti dubbi relativi ai vari reparti, avendo in più anche Vignato che finalmente è a disposizione, il che determina la mancata convocazione di Buffon, mentre a centrocampo dovrò decidere quale possa essere l’assetto migliore, potendo dirvi che con la Cremonese avrebbero giocato Marin e Piccinini“

Last modified: Aprile 24, 2025