“Sebben che siamo donne”: incontro e aperitivo musicale alla Rinasciata di Castelnuovo di Val di Cecina

PISA- In occasione della Giornata internazionale della donna, il circolo ARCI La Rinasciata di Castelnuovo Val di Cecina organizza un momento di incontro e convivialità dal titolo “Sebben che siamo donne”.
L’appuntamento è in programma sabato 8 marzo alle ore 18.30 nei locali del circolo. La serata prevede un aperitivo accompagnato da canti popolari della tradizione, eseguiti da un gruppo di stornellatori provenienti dalle aree umbro-marchigiana e romagnola.
L’iniziativa vuole essere un’occasione per celebrare la giornata dedicata alle donne attraverso la musica, la condivisione e la socialità che da sempre caratterizzano la vita dei circoli Arci.
Per l'organizzazione dell'evento viene inoltre ringraziata l'associazione Organetti Circolari, che ha collaborato alla realizzazione dell'incontro.