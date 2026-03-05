Castelnuovo Val di Cecina ricorda il Pomarancio: incontro dedicato a Cristoforo Roncalli

Written by Redazione• 10:04 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Anche a Castelnuovo Val di Cecina si celebrano i quattrocento anni dalla morte di Cristoforo Roncalli, il celebre pittore conosciuto come il Pomarancio.

L’associazione culturale Il Chiassino organizza un incontro dedicato alla figura e all’opera dell’artista, nato a Pomarance e protagonista tra la fine del Manierismo e l’inizio del Barocco.

L’appuntamento è fissato per sabato 7 marzo alle ore 17, nella sede dell’associazione sotto la Voltola. Ospite dell’incontro sarà il professor Francesco Gherardini, che accompagnerà il pubblico in un approfondimento sull’eredità artistica di Roncalli a quattro secoli dalla sua scomparsa.

Per l’associazione l’iniziativa rappresenta un momento significativo per valorizzare una figura profondamente legata al territorio. Nato nella vicina Pomarance, Roncalli raggiunse infatti fama internazionale lavorando nelle grandi basiliche di Roma e in importanti contesti artistici europei.

«Sarà un’occasione preziosa – spiegano gli organizzatori – per conoscere meglio un artista che, pur essendo legato a queste terre, ha lasciato un segno importante nella storia dell’arte».

Soddisfazione anche da parte di Silvano Dondoli, presidente del Comitato per il IV Centenario Roncalli il Pomarancio, che ha sottolineato l’importanza dell’interesse dimostrato dalle associazioni locali: «Parlare del Pomarancio significa parlare di Pomarance e dell’intera Alta Val di Cecina».

L’incontro sarà dunque un momento di approfondimento culturale dedicato alla storia, all’arte e alle radici del territorio.

Last modified: Marzo 5, 2026