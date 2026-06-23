Prodotti ufficiali del Gioco del Ponte 2026: ecco dove trovarli nei prossimi giorni

Written by Redazione• 1:49 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Prosegue la vendita dei prodotti ufficiali del Gioco del Ponte 2026, realizzati dal brand Pisa IS e dedicati alla storica manifestazione cittadina. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati che vogliono sostenere la propria Magistratura o la propria Parte e vivere ancora più intensamente l’atmosfera del Gioco.

Presso il punto vendita è possibile acquistare un’ampia gamma di articoli ufficiali, tra cui bandiere, t-shirt, sciarpe, portachiavi e i caratteristici targoni dedicati a tutte le Magistrature e alle due Parti del Gioco del Ponte.

Il corner attualmente presente all’Esselunga di Pisanova resterà operativo anche nelle giornate di martedì 23 e mercoledì 24 giugno.

Successivamente il banchetto si sposterà secondo il seguente calendario:

• Giovedì 25 giugno: Largo Ciro Menotti

• Venerdì 26 giugno: Corso Italia, nei pressi della Banca Intesa

Nel giorno del Gioco del Ponte sabato 27 giugno saranno presenti due punti vendita dedicati:

• In Largo Ciro Menotti saranno disponibili esclusivamente i prodotti della Parte di Tramontana.

• In Corso Italia sarà invece presente il banchetto dedicato ai prodotti di Mezzogiorno.

Un’iniziativa che permette a cittadini, sostenitori e turisti di portare con sé un ricordo della manifestazione e di mostrare con orgoglio i colori della propria Parte in vista della grande sfida sul Ponte di Mezzo prevista per sabato 27 giugno..

Last modified: Giugno 23, 2026