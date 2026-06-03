“Scuole sicure”, alla Leopolda Paolo Crepet con lo spettacolo-incontro “Costruire il futuro”

Written by Redazione• 12:43 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Proseguono gli eventi organizzati dal Comune di Pisa nell’ambito del progetto Scuole sicure, avviato il mese scorso con i contributi del Ministero dell’Interno e finalizzato a contrastare il consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani negli istituti scolastici.

Venerdì 5 giugno, alle ore 21, alla Stazione Leopolda, è in programma lo spettacolo-incontro Costruire il futuro con Paolo Crepet. L’appuntamento sarà dedicato ai temi del disagio giovanile e ai contenuti dell’ultimo libro dello psichiatra e sociologo, Il reato di pensare.

Per l’iniziativa sono previsti posti riservati a docenti e genitori delle scuole cittadine interessati a partecipare, oltre a ulteriori posti gratuiti prenotabili online.

Le attività promosse dal Comune nell’ambito di Scuole sicure comprendono una campagna di sensibilizzazione nelle scuole del territorio, dedicata alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti, con appuntamenti rivolti a studenti, famiglie e personale scolastico.

Resta lucido. Goditi la meraviglia è il titolo della campagna informativa realizzata per il progetto, orientata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sui rischi legati alle dipendenze. La campagna prevede la distribuzione di materiali informativi negli istituti scolastici cittadini, con indicazioni sui servizi di supporto e aiuto per i più giovani.

Tra questi figurano il Telefono Verde Droga, servizio di counselling telefonico anonimo attivato dall’Istituto Superiore di Sanità, e il servizio Telefono Amico Fondazione Charlie, dedicato all’ascolto e al sostegno dei ragazzi. Nei materiali informativi è presente anche un QR code che rimanda alla campagna del Ministero dell’Interno Fermati. Pensaci un minuto, composta da videoclip dedicati ai rischi e alle conseguenze delle diverse forme di dipendenza.

Gli appuntamenti alla Stazione Leopolda hanno preso il via il 20 maggio con lo spettacolo Patrizio vs Oliva, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Sul palco l’ex campione del mondo di pugilato Patrizio Oliva, protagonista insieme alla propria compagnia teatrale di una rappresentazione dedicata alla crescita personale, al riscatto e alla prevenzione del disagio giovanile.

Al termine dell’incontro con Paolo Crepet è previsto un momento di confronto con il pubblico, seguito dal firmacopie con l’autore.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione tramite Eventbrite al link: https://www.eventbrite.it/e/costruire-il-futuro-incontro-con-paolo-crepet-pisa-tickets-1989307094069

Last modified: Giugno 3, 2026