Italia-Serbia femminile all’Arena Garibaldi, modifiche a sosta e viabilità

Written by Redazione• 12:12 pm• Pisa, Attualità, Sport

PISA – In occasione dell’incontro di calcio tra le nazionali femminili di Italia e Serbia, in programma venerdì 5 giugno alle ore 18.15 allo stadio Arena Garibaldi, sono previste modifiche temporanee alla sosta e alla circolazione nelle aree limitrofe.

Dalle ore 8 alle 24 di venerdì 5 giugno sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in piazzale Rosmini, via Rosmini, via Santo Stefano, nel tratto compreso tra via Rosmini e via Contessa Matilde, e in alcune aree di via Rindi, via Luigi Bianchi, via Contessa Matilde, via Piave, via Galluppi e via XXIV Maggio.

In particolare, il divieto interesserà via Rindi dal civico 13 fino all’intersezione con via XXIV Maggio su entrambi i lati, il tratto tra via XXIV Maggio e via Gobetti sul lato nord e quello tra via Gobetti e il civico 1 sul lato nord. Divieto di sosta anche in via Luigi Bianchi davanti all’ingresso della Curva Sud, in via Contessa Matilde tra il civico 60 e via Santo Stefano, in via Piave traversa A fino alla cancellata di accesso alla tribuna di piazzale Rosmini, in via Galluppi all’intersezione con piazzale Rosmini, in via Piave nell’ultimo stallo prima del cancello nel senso di marcia da via Contessa Matilde a via Rindi e in via XXIV Maggio, su entrambi i lati, tra via Damiano Chiesa e via Rindi.

Per quanto riguarda la viabilità, dalle ore 12 circa e fino alle 24 sarà istituito il divieto di transito veicolare in via Piave, con accesso consentito ai residenti fino alla cancellata.

Durante l’arrivo e la partenza delle squadre potrà inoltre essere disposta la chiusura temporanea al traffico di via Contessa Matilde, secondo le esigenze operative. Sarà istituito anche il divieto di transito in via Rosmini e in via Rindi, nel tratto compreso tra via Piave e via Luigi Bianchi, e in via XXIV Maggio, tra via Damiano Chiesa e via Rindi.

La segnaletica relativa ai divieti di sosta sarà predisposta in italiano e in inglese. Le modifiche alla sosta e alla circolazione resteranno in vigore esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento della manifestazione e alle attività connesse alla sicurezza.

Last modified: Giugno 3, 2026