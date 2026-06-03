Festival delle Colline Geotermiche: da Lisbona arriva a Pomarance il nuovo spettacolo di Teatro da Garagem

Written by Redazione• 1:01 pm• Pomarance, Cultura, Eventi/Spettacolo

POMARANCE- Giovedì 4 giugno, al Teatro dei Coraggiosi di Pomarance, arriva in prima nazionale Metamorfoses, spettacolo del Teatro da Garagem, in programma alle ore 10 e alle ore 21.30.

La performance è composta da episodi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio, uno dei testi fondativi dell’immaginario culturale occidentale. Narciso, Eco, Icaro, Orfeo ed Euridice sono alcuni dei personaggi portati in scena attraverso il racconto delle loro storie, tutte segnate dal tema della trasformazione.

In un’epoca attraversata da cambiamenti accelerati e trasformazioni radicali, il ritorno ai testi di Ovidio diventa occasione per interrogarsi sulla natura umana, sui suoi desideri, i suoi limiti e i suoi eccessi. Attraverso il tema della metamorfosi, lo spettacolo esplora le sfide e le contraddizioni dell’essere umano, restituendo nuova vita scenica ai grandi miti della tradizione classica.

Metamorfoses rappresenta così un’occasione per far uscire i classici dai libri di scuola e farli vivere sul palco, rendendoli accessibili, attuali e capaci di parlare anche al presente.

Lo spettacolo vede in scena Ana Lúcia Palminha, Célia Teixeira, João Estima e Rui Maria Pêgo, con la regia di Carlos J. Pessoa, drammaturgia di Cláudia Madeira e traduzione di Paulo Farmhouse Alberto. La scenografia è di Herlandson Duarte, i costumi di Carlota Lagido, il sound design di André Carinha, luci e video di Carlos Vinícius, fotografia, video e grafica di Vitorino Coragem.

La produzione è realizzata con il sostegno del Comune di Lisbona, EGEAC, Giunta Parrocchiale di Santa Maria Maior, Università NOVA di Lisbona e Direzione Generale per le Arti del Governo del Portogallo – Ministero della Cultura.

Informazioni su www.officinepapage.it.

Last modified: Giugno 3, 2026