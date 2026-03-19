Scuola Sant’Anna, al via la 25ª edizione del Master in Human Rights and Conflict Management

Written by Redazione• 2:03 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Giunge alla venticinquesima edizione il Master di I livello in Human Rights and Conflict Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, percorso di alta formazione che negli anni ha formato professioniste e professionisti oggi attivi in organizzazioni internazionali come ONU e Unione Europea, oltre che in agenzie governative e ONG impegnate nella tutela dei diritti umani e nella cooperazione allo sviluppo.

Anche per l’edizione 2026-2028 sono previsti due turni di selezione: il primo con scadenza fissata al 18 giugno 2026, che prevede anche la possibilità di usufruire di un early bird discount, e un secondo turno, attivato solo in caso di posti disponibili, con scadenza il 27 agosto 2026.

“Il Master ha preparato centinaia di esperti impegnati nella promozione dei diritti umani e nell’assistenza umanitaria nei contesti più complessi – spiega il direttore Emanuele Sommario, docente di Diritto internazionale all’Istituto Dirpolis –. Oggi più che mai la comunità internazionale ha bisogno di professionisti adeguatamente formati in questi ambiti“.

Il programma è rivolto a laureati e professionisti interessati ad acquisire competenze avanzate nel campo dei diritti umani e della gestione dei conflitti. Le lezioni prenderanno avvio il 12 gennaio 2027 e proseguiranno fino a luglio, per un totale di circa 440 ore di didattica tra formazione teorica e pratica.

A seguire, è previsto un tirocinio obbligatorio di almeno tre mesi, da svolgere anche all’estero, a partire da agosto o settembre 2027. Il percorso si concluderà a maggio 2028 con la discussione della tesi finale.

Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito della Scuola Sant’Anna:

https://www.santannapisa.it/it/formazione/master-human-rights-and-conflict-management

Last modified: Marzo 19, 2026