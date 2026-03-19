Mobilità Sicura: premiati i migliori elaborati degli studenti delle scuole superiori della provincia

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PISA – Si è concluso mercoledì 18 marzo all’Auditorium Maccarrone della Provincia di Pisa il percorso educativo sul tema della sicurezza stradale e della guida responsabile.

Il progetto Mobilità Sicura, finanziato dal Fondo contro l’incidentalità notturna istituito presso la Presidenza del Consiglio la cui gestione è affidata al Dipartimento per le Politiche Antidroga (DPA), che coordina le politiche governative in materia, e promosso da UPI e ANCI. La Provincia di Pisa ha realizzato un’iniziativa che ha coinvolto gli istituti superiori del territorio provinciale sul tema della prevenzione degli incidenti stradali, con particolare attenzione ai rischi derivanti dall’uso di sostanze psicotrope, droghe e alcol alla guida, con formazione in aula e un concorso di comunicazione finale.

L’evento conclusivo, condotto dal giornalista Francesco Ippolito di 50Canale, si è aperto con la lettura di un messaggio inviato dal Prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, letto in apertura dei lavori dal Presidente della Provincia Massimiliano Angori, a sottolineare il valore istituzionale e sociale dell’iniziativa, che il Prefetto ha definito “un investimento prezioso nel futuro della nostra comunità”. Ha portato il saluto dell’Ufficio Scolastico Provinciale la dr.ssa Maria Caterina Conti, della Direzione provinciale scolastica in rappresentanza del dirigente Andrea Simonetti, evidenziando l’importanza di progetti che mettono al centro la consapevolezza dei giovani sui temi della sicurezza e della legalità stradale.

Nel corso della mattinata, alla presenza degli studenti degli istituti IPSIA Pacinotti di Pontedera, DaVinci-Fascetti di Pisa e Niccolini di Volterra-Pomarance, il coordinatore del progetto Ing. Cristiano Ristori, Dirigente del Settore Viabilità della Provincia, ha illustrato i dati sull’incidentalità sulle strade del nostro territorio e la loro evoluzione nel corso degli ultimi anni; i partner di progetto sono intervenuti ripercorrendo le tappe del percorso e illustrando le attività svolte nelle classi, restituendo una testimonianza diretta del lavoro condotto in aula negli istituti superiori.

Hanno portato la propria testimonianza: la Polizia Stradale, la Motorizzazione Civile di Pisa, la Croce Rossa di Pisa, la Polizia Provinciale e l’Associazione Il Sorriso di Elisa, realtà che hanno partecipato a incontri e attività formative in aula con competenze specifiche, esperienze toccanti e un forte impegno nella promozione della cultura della sicurezza tra i giovani.

Un messaggio e un bilancio positivo dell’iniziativa è arrivato anche dalla dirigente dell’IPSIA Pacinotti di Pontedera, prof.ssa Maria Giovanna Missaggia, presente all’iniziativa con un folto gruppo di studenti. L’Associazione Il Sorriso di Elisa ha voluto riconoscere un premio simbolico alla Provincia di Pisa, in segno di apprezzamento per l’impegno profuso nella promozione della sicurezza stradale tra le nuove generazioni.

I premiati. Quattro gli istituti in gara con elaborati multimediali e campagne di comunicazione: l’IIS Da Vinci-Fascetti di Pisa, l’IPSIA Pacinotti di Pontedera, l’ITCG “Enrico Fermi” di Pontedera e l’ITCG “F. Niccolini” di Volterra – sede Santucci di Pomarance. Il Primo Premio è stato assegnato alla classe IV ASI dell’Istituto “Enrico Fermi” di Pontedera, autrice di una campagna di comunicazione coordinata a fumetti che, “con linguaggio immediato e vicino ai giovani, ha saputo affrontare con efficacia i pericoli dell’uso improprio di sostanze al volante”. Il riconoscimento è stato consegnato dal Presidente Angori al dirigente scolastico Luigi Vittipaldi, in rappresentanza della classe vincitrice.

La Segnalazione di Merito è stata invece attribuita alla classe IV AP dell’ITCG “F. Niccolini” di Volterra – Santucci Pomarance. La medaglia è stata consegnata in sala dal Presidente Angori agli studenti presenti, accompagnati dagli insegnanti che li hanno seguiti lungo tutto il percorso progettuale. Tutte le scuole che hanno partecipato al concorso riceveranno un contributo in denaro da parte della Provincia, come sostegno alle attività didattiche legate alla promozione di comportamenti responsabili alla guida.

“Questo progetto dimostra come la scuola possa essere ancora e sempre un luogo straordinario di formazione civica — ha dichiarato il Presidente Angori —. I ragazzi hanno trasformato messaggi di sicurezza in opere creative capaci di parlare ai coetanei: questo è il risultato più importante che potevamo sperare“.

Last modified: Marzo 19, 2026