Scuola Fucini, dal PNRR 200mila euro per la messa in sicurezza dei solai

Written by admin• 1:01 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA– Il Comune di Pisa si è aggiudicato un finanziamento di 200mila euro nell’ambito dei fondi PNRR, destinato a un intervento di messa in sicurezza contro i fenomeni di sfondellamento dei solai presso la scuola secondaria di primo grado “R. Fucini” in Via Fratelli Antoni.

“Desidero ringraziare gli uffici – dichiara l’assessore all’edilizia scolastica Riccardo Buscemi – che, in tempi molto rapidi e a fronte di un bando con scadenze stringenti, hanno presentato un progetto giudicato meritevole del contributo ministeriale. Il finanziamento coprirà interamente il costo dei lavori, senza alcun aggravio per le casse comunali. Prosegue così l’impegno dell’Amministrazione per la sicurezza delle scuole e la tutela degli studenti“.

L’intervento prevede anche opere di tinteggiatura e la realizzazione di controsoffittature nei locali interessati. Secondo quanto stabilito dall’avviso pubblico, l’affidamento dei lavori dovrà avvenire entro il 30 aprile, mentre l’avvio del cantiere è programmato dopo la conclusione dell’anno scolastico.

Last modified: Gennaio 8, 2026