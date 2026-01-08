Lavori al ponte sul Canale Ozzeri: slitta a fine febbraio la riapertura a causa di difficoltà nel rifornimento di materiali 

VECCHIANO/SAN GIULIANO TERME – Slitta a fine febbraio la riapertura del Ponte sul Canale Ozzeri, oggetto di lavori a cura della Provincia di Pisa, a causa di difficoltà di reperimento di materiali, nello specifico dei micropali necessari in questa fase di intervento.
“Tuttavia dalla giornata di ieri mercoledì 7 gennaio si è iniziato a piazzare i suddetti micropali. Seguirà poi una fase di ristrutturazione complessiva dell’impalcato, per giungere alla riapertura della infrastruttura sul Canale Ozzeri adiacente al ponte di Ripafratta che in base al nuovo cronoprogramma della struttura tecnica provinciale dovrebbe avvenire alla fine del prossimo mese di febbraio, condizioni meteo permettendo“.
“Sarà cosi restituito alla collettività la funzionalità del ponte sull’ Ozzeri con limitazione di portata a 26 t e possibilità di transito eccezionale fino a 44 t. L’intervento ha una spesa complessiva al momento pari a circa 200.000 euro“.
"Ricordiamo che permane fino a fine lavori la chiusura completa al traffico veicolare e pedonale del tratto di SP 30-dir compreso tra la sezione di accesso al ponte sul Fiume Serchio in riva destra lato Vecchiano e l'intersezione con la SRT 12 "del Brennero".