Scuola dell’infanzia: aperte le iscrizioni a Pisa per l’anno 2026/27

PISA – Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sono aperte a Pisa le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2026/2027.

Possono essere iscritti i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2026. È prevista anche l’iscrizione dei bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile 2027, compatibilmente con la disponibilità dei posti, l’assenza di liste d’attesa e la valutazione pedagogica degli istituti.

Le domande devono essere presentate direttamente alle istituzioni scolastiche competenti utilizzando la modulistica disponibile sui siti degli istituti e del Comune di Pisa. I genitori dei bambini non residenti dovranno rivolgersi direttamente alla scuola prescelta.

La scuola dell’infanzia comunale Montessori di via Bellini sarà aperta alle famiglie per le visite nei giorni 13 e 27 gennaio 2026.

Si ricorda che l’iscrizione è subordinata al rispetto degli obblighi vaccinali: la mancata regolarizzazione comporta la decadenza dall’iscrizione, come previsto dalla normativa vigente.

Per informazioni è possibile rivolgersi agli istituti comprensivi o alla Direzione Servizi Educativi del Comune di Pisa (tel. 050 910464 – servizieducativi@comune.pisa.it).

