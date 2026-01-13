Written by admin• 1:11 pm• Pisa, Attualità, Marina di Pisa, Tirrenia

PISA – Imprenditore di comprovata esperienza nei settori della ristorazione e del turismo, Massimo Rutinelli è il nuovo presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa.

La nomina è avvenuta nella mattina di martedì 13 gennaio nel corso del consiglio direttivo composto dal presidente di Confcommercio Tirrenia Virgilio Ruglioni, dal presidente di Confcommercio Marina di Pisa Cristiano Scarpellini, dal presidente del Sindacato Italiano Balneari Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani e dalla presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa Simona Rindi, che ha eletto all’unanimità Massimo Rutinelli.

Stimato dirigente Confcommercio, fautore e protagonista della rinascita e del rilancio del Country Club Boccadarno di Marina di Pisa, Rutinelli succede a Luca Ravagni, che negli ultimi cinque anni ha ricoperto la massima carica dell’organismo di Confcommercio in rappresentanza delle imprese del Litorale pisano. Congratulazioni per la nuova elezione di Massimo Rutinelli giungono dal direttore generale e dal presidente di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli e Stefano Maestri Accesi.

“Rivolgiamo il nostro più sincero in bocca al lupo a Massimo Rutinelli e a tutta la sua squadra, una conferma dell’impegno e del grande lavoro che la nostra associazione svolge sull’intero territorio della costa pisana” afferma il direttore e il presidente di Confcommercio Pisa “In poco più di dieci chilometri di costa possiamo vantare una rappresentanza capillare e significativa con i nostri direttivi di Marina di Pisa, Tirrenia e il Sindacato Balneari Sib. Rivolgiamo un grande e sincero ringraziamento a Luca Ravagni per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, un impegno che proseguirà nel ruolo di presidente del gruppo Edicole e Cartolibrerie di Confcommercio Pisa”.

“Il Litorale pisano genera il 33% del Pil turistico provinciale, un dato che fa capire l’importanza della fascia costiera tra Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone per l’economia di una provincia che annovera le bellezze artistiche e storiche di Pisa, territori ad alta vocazione turistica come Volterra e San Miniato, solo per citarne alcuni”.

“Ringrazio il direttivo di ConfLitorale e Confcommercio Pisa per la fiducia riposta nei miei confronti” le parole di Rutinelli “Lavoreremo con impegno e senso di responsabilità con il massimo impegno per rappresentare nel migliore dei modi le imprese dell’intero litorale pisano. Sono pronto mettermi immediatamente al lavoro”.

